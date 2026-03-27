Estrenos de Netflix abril 2026: Rabo de Peixe, Machos Alfa y Stranger Things lideran novedades

Desde nuevas producciones hasta favoritas del público se integrarán a la plataforma durante abril, cuando la acción, el misterio, la comedia y el drama se apropien del catálogo con sus nuevas series y películas.

La plataforma, que habría anunciado en Guatemala un incremento en su precio por suscripción desde marzo de este año, ha informado a sus clientes sobre la integración de nuevas propuestas, principalmente originales.

Con el regreso de la favorita del público Stranger Things, que llegará este mes, y Machos Alfa, la plataforma avanza en las tramas que han atrapado a sus espectadores. También llegarán adaptaciones como Los pecados de Kujo, basada en el manga Sins of Kujo, de Shohei Manabe.

Dramas como Besos, Kitty regresarán con una nueva temporada, que llevará al público a nuevas experiencias en Corea con esta adolescente. La acción continuará con la producción Embestida, que sumergirá al público en una historia donde tiburones hambrientos acechan a una comunidad luego de un fenómeno natural.

Para todos los gustos, la plataforma ofrece una diversidad de producciones que la convierten en una opción para los espectadores.

Come, reza, ladrar (1 de abril)

Una comedia en la que cinco personas buscan ayuda para controlar a sus mascotas y se conectan con Nodon, un carismático y célebre adiestrador que vive en las montañas del Tirol. En el proceso, descubren que en realidad son los dueños quienes necesitan ayuda.

Los pecados de Kujo (2 de abril)

La sinopsis de Netflix destaca que esta producción es una adaptación de acción real del manga Sins of Kujo, de Shohei Manabe, que explora el lado más oscuro de la sociedad actual.

El agente divino (2 de abril)

Esta historia, que mezcla creencia popular y fantasía, sigue a Han Chieh (Kai Ko), un médium espiritual que se ve envuelto en diversas situaciones luego de ser obligado a servir al Tercer Príncipe de la Corona (Wang Po-chieh), con el fin de expiar un error.

La trama alcanza un punto clave cuando debe enfrentarse a un ser que pone en peligro a la humanidad, lo que lo lleva a comprender el propósito de su don.

Besos, Kitty (2 de abril)

La serie, que nace de la trilogía A todos los chicos de los que me he enamorado, anuncia una tercera temporada, en la que la protagonista enfrentará nuevos retos.

En busca de conectar con su familia en Corea y en medio de decisiones sobre su futuro, Kitty Song Covey se enfrentará a lo inesperado en el amor, la amistad y lo familiar.

Clanes (3 de abril)

En una nueva temporada, Ana y Daniel vuelven a verse atrapados en el mundo del narcotráfico, lo que esta vez podría poner en riesgo sus vidas, ya que estarán en bandos distintos, lo que llevará su relación al límite.

Mientras Daniel busca ayudar a su padre, Ana se ve obligada a colaborar con el clan rival de los Padín, lo que podría afectarlos.

Perros de caza (3 de abril)

En una segunda temporada, Gun-woo (Woo Do-hwan) y Woo-jin (Lee Sang-yi) volverán a una nueva aventura. Esta vez buscarán desmantelar una liga clandestina de boxeo manejada por la violencia, según destaca la sinopsis.

Mar de fondo (3 de abril)

Decidida a recuperar el control de su vida, Louise (Pommelien Thijs) regresa a Knokke para enfrentarse a una nueva realidad marcada por secretos, mentiras y, principalmente, deudas.

Secretos del deporte: Jaque al rey (7 de abril)

En un enfrentamiento de ajedrez, Magnus Carlsen y Hans Niemann no solo competirán con su intelecto, sino también en medio del drama, luego de que Niemann venciera al mejor ajedrecista.

En este duelo, el novato Hans Niemann se corona con el triunfo, rodeado de acusaciones que lo llevan a intentar limpiar su nombre y enfrentarse nuevamente a Magnus Carlsen.

Confía en mí: El falso profeta (8 de abril)

Este documental se adentra en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sigue a una pareja que busca revelar los secretos de Samuel Bateman, el autoproclamado heredero de la iglesia.

Christine Marie, especialista en sectas, y su esposo, el cineasta Tolga Katas, se mudan a Short Creek, una de las comunidades más herméticas de Estados Unidos, donde descubren pruebas de una maldad que no pueden ignorar.

Bandi (9 de abril)

Once hermanos se verán puestos a prueba luego de la muerte de su mamá, pues para permanecer juntos deberán afrontar desafíos, entre ellos decidir si se adentran en el narcotráfico.

Errores épicos (9 de abril)

En una saga cómica al estilo thriller policíaco, esta propuesta de Dan Levy sigue a dos hermanos que se verán envueltos en situaciones peligrosas luego de ser arrastrados al mundo del crimen organizado.

Su torpeza los lleva a adentrarse en nuevas aventuras que pondrán en peligro sus vidas.

Embestida (10 de abril)

Cuando un huracán de categoría cinco arrasa una ciudad costera y la sume en el caos, los pobladores serán acechados por tiburones hambrientos que han invadido nuevos espacios debido al aumento del nivel del mar.

Rabo de Peixe (10 de abril)

Cuando un movimiento clandestino busca devolver el poder a quienes han sido silenciados por la violencia, Eduardo (José Condessa) conforma con sus amigos “Justicia de la Noche”, un grupo que intenta acabar con quienes buscan destruir la industria pesquera y transformar la isla de manera irreversible.

Esto se complica cuando la revuelta crece, ya que por cada acción de justicia que realizan por las noches, otros pagan el precio durante el día.

Noah Kahan: Extracorporal (13 de abril)

Luego de un exitoso primer disco que lo catapultó al estrellato, el músico Noah Kahan se enfrenta a una encrucijada al trabajar en su segundo álbum, debido a la presión del mundo del entretenimiento.

En busca de inspiración, regresa a sus orígenes y a su familia como parte de la búsqueda de un hogar.

Million Dollar Secret (15 de abril)

¿Hasta dónde llegaría una persona para proteger su secreto del millón de dólares? Este concurso lleva a 14 participantes a una mansión, donde solo uno ganará el premio si logra superar los desafíos y guardar su secreto.

Los participantes deberán elegir entre 14 cajas, de las cuales 13 están vacías y una contiene el dinero, por lo que quien la obtenga deberá proteger su identidad.

Compañeras de cuarto (17 de abril)

Una rivalidad lleva a dos jóvenes compañeras de cuarto a discutir constantemente, luego de que Devon, una universitaria de primer año, propone a la popular Celeste compartir habitación.

Sus diferencias las conducen a una constante confrontación que las lleva al límite.

Machos alfa (17 de abril)

En su quinta temporada, la serie muestra a un grupo de hombres enfrentarse a la realidad de sus relaciones amorosas. Entre divorcios, disputas por la custodia y conflictos personales, los protagonistas afrontan las consecuencias de sus decisiones.

Mientras Pedro intenta avanzar en su vida de soltero, Luis vive su proceso de divorcio y Raúl se muestra perdido, mientras sus contrapartes enfrentan nuevas experiencias.

Funny AF with Kevin Hart (20 de abril)

En la búsqueda de nuevos comediantes, esta competencia presenta el camino que deben recorrer para hacer reír al público.

Secretos del deporte: El tiroteo en Hawthorne Hill (21 de abril)

En un caso que impactó al mundo de la doma clásica, esta producción aborda el conflicto entre un jinete olímpico retirado y una nueva alumna, cuya tensión aumenta hasta llevarlos al límite.

Entre llamadas a emergencias, mensajes inquietantes en redes sociales y acusaciones de espionaje, el caso deriva en un juicio polémico y público.

Una nueva jugada (23 de abril)

Luego de una temporada controversial, Isla Gordon (Kate Hudson) busca reafirmar su lugar al frente de Los Angeles Waves, pero se enfrentará al desafío de su hermano, quien intenta retomar su posición en la empresa familiar.

Isla deberá cambiar su estrategia para enfrentar a los directivos, al equipo y a su hermano, mientras busca llevar a Los Angeles Waves a la victoria.

Stranger Things: Relatos del 85 (23 de abril)

Luego del cierre de la serie Stranger Things, llega una nueva producción que regresa al pueblo de Hawkins, esta vez en formato animado.

Tras los hechos ocurridos en Hawkins, la ciudad cubierta por la nieve enfrenta nuevos sucesos extraños en el invierno de 1985, cuando una amenaza emerge desde debajo del hielo.

Depredador dominante (24 de abril)

Ambientada en el mundo salvaje de Australia, una mujer deberá sobrevivir tras quedar atrapada en un juego mortal, donde será acechada por un depredador implacable.

Supernova Strikers: Genesis (26 de abril)

En este evento, creadores de contenido se enfrentarán en combates de boxeo, en una competencia que busca atraer al público.

Participarán figuras como Lupita Villalobos, Aaron Mercury, Alana Flores y Mario Bautista. El evento, completamente en vivo, contará con presentaciones como la de Carín León y espera atraer a 22 mil personas a la Arena México.

¿Debería casarme con un asesino? (29 de abril)

Una joven forense conoce a un misterioso hombre a través de una aplicación de citas, lo que los lleva a iniciar una relación.

Su cercanía se verá afectada luego de su compromiso, cuando ella descubre un secreto oculto: un asesinato brutal que nunca fue esclarecido. Esto la lleva a cuestionarse si debe casarse con él.

El fuego de la venganza (30 de abril)

Luego de un período marcado por problemas y traumas, John Creasy, un exmercenario de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, se enfrenta a una nueva situación violenta, pese a intentar dejar atrás su pasado.