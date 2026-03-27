Fallece el artista plástico Arnoldo Ramírez Amaya, conocido como “El Tecolote”, a los 81 años

Uno de los referentes del arte guatemalteco, Arnoldo Ramírez Amaya, alias “El Tecolote”, habría fallecido este 27 de marzo a los 81 años, dejando un legado en las artes plásticas del país, gracias a su trabajo en la pintura y la escultura.

La noticia, que se dio a conocer previo al mediodía, sorprendió al mundo del arte en Guatemala. Fuentes cercanas al artista plástico informaron que Ramírez Amaya falleció este viernes en horas de la madrugada, aproximadamente a la 1.00 horas.

Willy Monsanto confirmó a Prensa Libre el fallecimiento del artista y que serían sus allegados quienes estarían preparando su velorio. Otra fuente cercana destacó que habría fallecido en su residencia por causas naturales.

El artista plástico, destacado por su talento, nació el 26 de noviembre de 1944 y es conocido por ser muralista en la Ciudad Universitaria de la Usac. Asimismo, se destacó en áreas como la escritura, y es considerado uno de los más imaginativos y prolíficos del país.

El artista estudió en el Instituto Adolfo V. Hall y en la Escuela Politécnica; luego se integró a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la década de 1960, donde rápidamente destacó. Su talento lo llevó a ser cofundador y miembro activo de la revista Alero, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el 1970.

Fue en el 1973 cuando Arnoldo Ramírez Amaya pintó diversos murales en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en los que expresó la represión militar vivida en esa época, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Dentro de sus obras en el edificio T2 de la Ciudad Universitaria figura una propuesta en colaboración con artistas de la Brigada Otto René Castillo.

Su talento lo llevó a representar a los artistas visuales guatemaltecos en Lieja, Bélgica, al presentar una obra en grabado. Sus creaciones lo llevaron a proyectarse en el ámbito internacional, con exposiciones en Londres, Bélgica, Chile y Francia, entre otros países.

Su paso por las aulas lo llevó a la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde enseñó diseño gráfico. Su trabajo fue catalogado por la crítica como el de uno de los dibujantes más talentosos de Guatemala.

Arnoldo Ramírez Amaya incursionó en áreas como el dibujo, la pintura, la escultura y la caricatura; incluso se adentró en el uso de la tecnología digital para su arte.

Títulos como El cantar del Tecolote, El pájaro sobreviviente, Memorias de un aprendiz de asesino o Palic Chirachic forman parte de los libros que desarrolló.

Datos hemerográficos destacan que fue en la década de 1980 cuando Ramírez Amaya dibujó series de pájaros, tecolotes y otras figuras zoomorfas, mientras que su arte ha buscado denunciar la violencia política y la falta de justicia en Guatemala.

Estuardo Salvatierra informó a Prensa Libre que el servicio de velación iniciará a las 15.00 horas en Capillas Señoriales, zona 9 de la capital, mientras que el sepelio saldrá el 28 de marzo a las 13.30 horas hacia el Cementerio de la Villa de Guadalupe.