“Luna de Xelajú” se transforma en una virtuosa fantasía para piano reinterpretada por el guatemalteco Estuardo Hernández

El vals Luna de Xelajú, conocido internacionalmente por narrar la desilusión amorosa de un hombre a través de un canto a la luna, tiene una nueva transformación. El pianista guatemalteco radicado en Alemania, Estuardo Hernández, presenta Fantasía sobre Luna de Xelajú, una reinterpretación del vals considerado el segundo himno de Guatemala.

Desde el Teatro Municipal de Quetzaltenango y diversos espacios de la ciudad que vieron nacer el vals, Estuardo Hernández presenta su reinterpretación como parte de un reencuentro con sus recuerdos y la nostalgia de su país. En su descripción, Hernández destaca que esta canción lo ha acompañado desde que dejó el país, pues en cada escucha volvían la nostalgia, los recuerdos y la vida que quedó atrás.

El pianista y profesor de música, que ahora vive en Berlín, transforma Luna de Xelajú en una fantasía virtuosa para piano. A través de las notas del instrumento, esta reinterpretación se inspira en la tradición romántica, con transiciones libres, variaciones y un final grandioso que busca explorar una amplia paleta de emociones.

En una entrevista con Prensa Libre, el músico destaca que Luna de Xelajú es una canción que lo ha acompañado durante todo el tiempo que ha estado fuera de Guatemala, ya que evoca mucha nostalgia y emociones. Explica que fue profundizar en la nostalgia que sentía por sus recuerdos del país, del que ha estado lejos durante 15 años, lo que lo inspiró a trabajar esta pieza. “Creo que en esos momentos en que me he sentido tal vez nostálgico o solo quería recordarme de Guatemala”.

Su paso por Costa Rica, Estados Unidos y Alemania, donde ha crecido académica y profesionalmente en el piano, lo llevó a explorar más la música para este instrumento. Recuerda que años atrás hizo unas pequeñas variaciones de Noche de luna entre ruinas, lo que sembró la inquietud de transformar, desde su inspiración, una pieza con fuerte simbolismo para Guatemala.

“Se me metió en la cabeza: ‘Quisiera algún día hacer un arreglo de Luna de Xelajú’. Estuvo ahí por años, hasta que el año pasado decidí: ‘Bueno, ahora sí me voy a sentar y voy a probar un poco’”. Durante el proceso empezó a encontrar más inspiración para desarrollar Fantasía sobre Luna de Xelajú.

“Me gustó explorar todas las posibilidades del piano y, como no hay muchos arreglos de piano de Luna de Xelajú, para mí era muy importante y muy satisfactorio poder aplicar todo lo que he aprendido en tantos años estudiando piano fuera de Guatemala en una melodía que es muy de Guatemala”, agregó.

Recuerda que, al completar el arreglo de siete minutos y medio, vio cómo su corazón y su inspiración estaban plasmados en la reinterpretación. Eso lo llevó a pensar en grabar un video especial, pero no en Berlín, sino en Quetzaltenango, donde quería proyectar esta inspiración con identidad guatemalteca.

Estuardo Hernández comparte que fue en un concierto en Berlín dedicado a la comunidad guatemalteca donde interpretó por primera vez su arreglo. Esto le abrió puertas para desarrollar el proyecto, que contó con el apoyo de una artista que lo ayudó a desarrollar el guion y el video, así como del cónsul de México, quien le ayudó a conseguir el teatro para la grabación.

El video de Fantasía sobre Luna de Xelajú. fue grabado en la ciudad de Quetzaltenango. (cortesía Héctor Hernández)

Para la composición —explica Hernández— necesitó al menos un mes de trabajo, mientras que el proceso creativo del video fue mucho más largo debido a la logística.

La pieza presenta una composición llena de armonías, acordes, ornamentos, arpegios y escalas que no están en la versión original, y lleva a los escuchas por un viaje entre lo enamorado, lo misterioso y la nostalgia, hasta alcanzar su gran final.

En el futuro busca que las piezas guatemaltecas se abran al repertorio musical internacional y que estas reinterpretaciones potencien la música del país. Por ello, destaca que le gustaría seguir reinterpretando piezas de Guatemala y crear sus propias composiciones que reflejen esa identidad.

Con su video —explica Estuardo Hernández— busca contar una historia, “una historia muy complicada”. Comparte que tenía una historia detrás en mente, reflejada en las primeras escenas. “No empiezo ya tocando el piano, sino que estoy pensativo en la sala; luego me levanto y voy al piano. Todo eso es parte de las emociones que quiero transmitir al principio”, señala.

Al iniciar la composición, explica el pianista, todo se conecta con “Luna de Xelajú”, con una historia de amor y una historia de pérdida.

Su música e inspiración han llevado a Estuardo Hernández a crear una familia, carrera y vida en Alemania, por lo que busca crear, a través de su música, una conexión con Guatemala.

“Hace dos años toqué con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Nacional por primera vez, y fue algo muy bonito para mí tocar en la sala grande del Teatro Nacional. Todas esas experiencias de conexión con Guatemala son muy enriquecedoras, y me gustaría tenerlas más”, comparte.

En sus planes futuros, Hernández señala que le gustaría representar a Guatemala fuera del país interpretando esta obra y otras piezas guatemaltecas.