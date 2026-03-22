EE. UU. desplegará agentes de ICE en aeropuertos para apoyar controles de seguridad

El Gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de este lunes 23 de marzo del 2026, desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en distintos aeropuertos del país, con el objetivo de reforzar los controles de seguridad y reducir los tiempos de espera para los pasajeros.

La medida fue confirmada por Tom Homan, encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, durante una entrevista en el programa State of the Union de CNN.

Según explicó, los agentes de ICE apoyarán a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés) en tareas que no requieren especialización técnica, permitiendo que el personal se concentre en los controles de inspección.

“Esto ayudará a que la TSA cumpla su misión y a que los pasajeros puedan transitar por los aeropuertos más rápido, sin descuidar las normas de seguridad”, afirmó Homan.

La decisión surge en medio de la falta de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, entidad de la que dependen tanto la TSA como las agencias migratorias. Esta situación ha provocado que trabajadores de seguridad aeroportuaria no reciban salario desde febrero, lo que ha derivado en ausencias laborales y renuncias.

El presidente Donald Trump había advertido previamente que recurriría a ICE si no se aprobaban los fondos necesarios para sostener las operaciones de la TSA. A través de su red social, reiteró que los agentes ya fueron instruidos para presentarse en los aeropuertos.

De acuerdo con las autoridades, el apoyo incluirá funciones básicas como vigilancia de áreas, con el fin de liberar a los agentes especializados y agilizar los procesos de revisión.

Mientras tanto, el Senado ha rechazado en varias ocasiones aprobar el financiamiento del DHS, lo que mantiene un cierre parcial del departamento y ha generado largas filas en terminales aéreas clave como Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el aeropuerto de Nueva Orleans.

El conflicto político se intensificó tras cuestionamientos a la política migratoria del gobierno, en un contexto marcado por operativos federales en el estado de Minnesota.

La implementación de esta medida busca aliviar la presión en los aeropuertos, aunque el debate sobre el financiamiento y la política migratoria continúa sin resolverse.

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