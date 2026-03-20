Los videos que muestran cómo un misil casi impacta contra el Muro de los Lamentos, en Jerusalén

El fragmento de un misil que supuestamente cargaba “decenas de kilos de explosivos” impactó este 20 de marzo en el barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén Este.

Además, la Policía de Israel indicó que el impacto del misil provocó una fuerte explosión en los alrededores, pero no se reportaron víctimas mortales.

Un comunicado de la Policía señala que es la tercera vez que caen explosivos en Jerusalén.

“Esta es la tercera vez durante la campaña que cae metralla con explosivos pesados en Jerusalén, muy cerca de la Ciudad Vieja y los lugares sagrados, e incluso cayeron fragmentos de este tipo en lugares sagrados la semana pasada”, señala el comunicado de la Policía.

Las autoridades detallaron que el fragmento de misil impactó en un estacionamiento del barrio judío, ubicado a poco más de 400 metros del Muro de las Lamentaciones y de la Explanada de las Mezquitas.

Un fragmento de un misil balístico iraní impactando contra la ciudad vieja de Jerusalén, cayendo a unos 400 metros del Muro de las Lamentaciones y la mezquita de Al-Aqsa. pic.twitter.com/UcD4nOAhts — Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) March 20, 2026

Estos lugares son considerados sagrados para el judaísmo y el islam.

Este es el segundo impacto de misil registrado en la Ciudad Vieja desde el comienzo de la guerra entre Irán y Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

🔹 Guerra en Medio Oriente: Un misil iraní impactó a 200 metros del Muro de los Lamentos



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En el primero, se registraron fragmentos de misiles que cayeron sobre un tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego, en Jerusalén, colindante con la Basílica del Santo Sepulcro.

La Ciudad Vieja no sufrió daños ni ataques durante la guerra entre Irán e Israel en junio del 2025, pero sí se registraron daños estructurales en la periferia de Tel Aviv y Beersheba.

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