¿Sin fecha límite? Qué dijo Pete Hegseth de la guerra contra Irán y por qué pidió US$200 millones al Congreso

Tras veinte días de que EE. UU. iniciara un conflicto militar contra Irán, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la guerra continuará y que el Pentágono ha pedido unos US$200 millones adicionales al Congreso.

Este 19 de marzo, Hegseth adelantó a The Washington Post que se acudirá al Congreso para solicitar más dinero y así continuar con la guerra contra Irán, aunque afirmó que el monto “podría variar” en los próximos días.

“Acudiremos de nuevo al Congreso, y a nuestros representantes allí, para asegurarnos de que tenemos la financiación adecuada tanto para las operaciones ya ejecutadas como para aquellas que debamos emprender en el futuro”, afirmó el secretario de Guerra.

El secretario de Guerra indicó que no hay “un plazo definitivo” para poner fin al conflicto contra Irán y dijo que buscará asegurar que las reservas de munición de EE. UU. se repongan por completo.

“Una inversión de esta magnitud tiene precisamente ese propósito: transmitir el mensaje de que repondremos todo el material que se haya consumido”, dijo.

Secretary Hegseth on Pentagon request for Iran war supplemental of $200 billion: "As far as $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes it takes money to kill bad guys." pic.twitter.com/WIdG6CE7zg — CSPAN (@cspan) March 19, 2026

El secretario de Guerra reiteró las críticas a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) de “agotar” el arsenal del país al enviar paquetes de ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia, algo que Trump repitió hoy en la Casa Blanca ante la prensa.

“En última instancia, consideramos que, en este momento, estas municiones se emplearían mejor en beneficio de nuestros propios intereses. Y este tipo de proyecto de ley de financiación garantizará que contemos con los fondos adecuados de cara al futuro”, afirmó.

When asked about the Pentagon requesting $200 billion for an Iran war supplemental, Defense Secretary Pete Hegseth on Thursday said "that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys."



"We're going back to Congress and our folks there to ensure that we're… pic.twitter.com/9ZGj9cCq68 — CBS News (@CBSNews) March 19, 2026

Hegseth aseguró este jueves que EE. UU. ha destruido por completo la flota de submarinos de Irán e inutilizado sus puertos militares, aunque se negó a fijar un plazo para el fin del conflicto, como sí hizo al principio.

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