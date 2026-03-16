“No lo hemos visto”: Por qué Trump supone que el líder iraní, Mojtaba Jameneí, podría estar muerto

Este 16 de marzo, el presidente Donald Trump dijo que el nuevo jefe de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y que no se sabe con certeza quién lidera el país de Medio Oriente.

El presidente habló de Mojtaba en una conferencia de prensa en la Casa Blanca y afirmó que no se ha sabido nada de él desde que asumió como nuevo líder supremo iraní.

"No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no", afirmó Trump.

El mandatario dijo que se encuentra abierto a alcanzar acuerdos con Irán, pero aseveró que no tiene idea de quién gobierna el país de Medio Oriente, ya que, en sus palabras, todos los líderes fueron asesinados en los recientes ataques estadounidenses.

"Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes", expresó.

Trump on Mojtaba Khamenei: "A lot of people are saying that he's badly disfigured. They’re saying that he lost his leg... Other people are saying he's dead. Nobody is saying he’s 100% healthy, and he hasn’t hasn’t spoken..."



pic.twitter.com/M7rA6cKl4S — Breaking911 (@Breaking911) March 16, 2026

Tanto Trump como el Pentágono afirmaron anteriormente que Mojtaba Jameneí habría resultado herido por un ataque estadounidense, al punto de decir que el nuevo líder iraní estaba "desfigurado".

"Muchas personas dicen que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido", afirmó el mandatario.

Trump on Mojtaba Khamenei:



A lot of people are saying he’s badly disfigured. Some are saying he lost a leg — one leg — and that he’s been hurt very badly. Other people are saying he’s dead. Nobody is saying he’s 100% healthy.



We don’t know if he’s dead or not.



Nobody has seen… pic.twitter.com/x4MfTiPK22 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Las declaraciones de Trump se dieron luego de que el Pentágono informara la semana pasada que el nuevo jefe iraní resultó herido tras una serie de bombardeos, los cuales provocaron el fallecimiento de su padre.

Sin embargo, Irán dijo que no existe ningún problema con Mojtaba, y que todavía se encuentra vivo.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito, emitido el jueves, en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que "la sangre de los mártires será vengada".

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