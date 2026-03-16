Desde la CIA hasta el CEO, los espías salen de las sombras y entran en la sala de juntas

Brian Carbaugh pasó años viviendo y viajando por el extranjero bajo diversas identidades falsas como agente de la CIA. Ahora, como director ejecutivo de Andesite, una empresa emergente de análisis de datos con sede en Virginia, preside reuniones con inversores y recauda capital. Es uno de los varios espías recientemente retirados que trasladan su experiencia de campo de la CIA a puestos directivos de alto nivel. Es un momento propicio para estos fundadores. El presidente Donald Trump intenta aumentar el presupuesto de defensa nacional a la asombrosa cifra de US$1.5 billones el próximo año, un incremento de gasto de aproximadamente el 50% que beneficiaría a la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

La guerra con Irán no hace sino fortalecer su posición, ya que la sofisticación de las capacidades de guerra cibernética y electrónica de Irán refuerza la necesidad de desplegar rápidamente nuevas tecnologías. La insatisfacción de Trump con las engorrosas burocracias y los lentos plazos de entrega de las empresas de defensa tradicionales abre la puerta a destinar una mayor parte de esos fondos a las empresas emergentes. Además, Carbaugh y otros exagentes de inteligencia, que utilizaron tecnología de vanguardia en el campo, podrían estar en la mejor posición para capitalizar un mercado de empresas tecnológicas centradas en la seguridad que, según Bloomberg Intelligence, se prevé que alcance los US$338 mil millones en el 2033.

Este grupo de exagentes de inteligencia incluye a Aaron Brown, exoficial antiterrorista de la CIA y fundador de Lumbra, una empresa de tecnología emergente centrada en el desarrollo de arquitecturas avanzadas de inteligencia artificial, así como a Ryan Joyce, exoficial de operaciones de la CIA de habla árabe y fundador de GenLogs Corp., empresa que rastrea camiones para la seguridad de la cadena de suministro. Todos ellos han salido al mercado en el último año. Estos oficiales convertidos en fundadores son personas que asumen riesgos calculados y resuelven problemas, con una "excelente experiencia en el sector", dijo Juliane Gallina, quien hasta diciembre pasado fue subdirectora de la dirección de innovación digital de la CIA.

“Están muy bien preparados para incorporarse a la industria y abordar de raíz problemas tecnológicos muy complejos”, añadió Gallina, que ahora trabaja en Lavrock Ventures, una firma de capital riesgo con sede en Arlington.

Creando tecnología que desearían que la CIA tuviera

Para estos fundadores, esos problemas estaban directamente relacionados con sus experiencias durante su etapa operativa en la agencia. Carbaugh estuvo sobre el terreno en Afganistán en octubre del 2001, semanas después de los atentados del 11 de septiembre y antes de la invasión oficial del país liderada por Estados Unidos. “Estábamos siguiendo pistas inconexas que nos llevaban a Al Qaeda; la inteligencia nos conducía en diferentes direcciones por todo Afganistán, de pueblo en pueblo, de provincia en provincia”, recordó en sus primeras declaraciones públicas sobre su papel en el equipo Jawbreaker de la CIA que perseguía a los líderes de Al Qaeda y los talibanes.

Según explicó, la información llegaba fragmentada y, a menudo, sin contexto, procedente de diversas fuentes. La tecnología no era lo suficientemente rápida ni se integraba de forma que combinara estos fragmentos en información más útil y relevante. Según explica Andesite, su plataforma "utiliza inteligencia artificial para, a velocidad de máquina, examinar cada pajar en busca de información valiosa; cuando la encuentra, la presenta inmediatamente al analista en forma de conocimiento, verdad y contexto". Mientras tanto, Brown se enfrentó a desafíos similares mientras ejercía como subdirector de la división encargada de las operaciones antiterroristas en el departamento de Pakistán y Afganistán de la CIA y trabajaba en la larga búsqueda del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

“Durante mi carrera, me enfrenté regularmente a enormes volúmenes de datos y sabía con certeza que en ellos se escondían pistas sobre redes terroristas, líderes emergentes y complots activos”, dijo Brown. “Siempre supimos que nos faltaba algo”. Afirma que nunca planeó convertirse en el director ejecutivo de Lumbra, pero rápidamente se dio cuenta de que necesitaba hacer algo más que centrarse únicamente en la tecnología. "Tenía que ser yo quien trazara el mapa, estableciera la estrategia y fomentara la cultura para que todo se hiciera realidad", dijo.



Habilidades de la CIA que funcionan en la sala de juntas

Carbaugh, quien recaudó US$38.5 millones para ampliar su equipo y comenzar a expandirse en los mercados federales y comerciales, comentó que algunos inversores de capital riesgo tenían la idea preconcebida de que las carreras en agencias burocráticas limitarían la agilidad de una startup, algo insalvable en tiempos de disrupción. "Al principio, el temor de los inversores era que desarrolláramos un producto que solo le gustara a un usuario gubernamental, porque era lo único que conocíamos, y que no fuera lo suficientemente bueno ni rápido para las exigencias del sector privado", recordó Carbaugh. En cambio, priorizaron la firma de los primeros contratos de la empresa con el sector privado.

Si bien son pocos los fundadores de la CIA, muchos de sus exmiembros están integrados en diversas empresas y forman parte de consejos de administración. Esta red sustenta un ecosistema en constante crecimiento dentro del sector de la seguridad nacional. Grant Verstandig, director ejecutivo de Red Cell Partners, una empresa inversora en compañías tecnológicas que trabajan en los ámbitos de la salud y la seguridad nacional, conocía a Carbaugh cuando este aún trabajaba en la agencia y lo incorporó a la incubadora. Juntos fundaron Andesite "después de que nuestros antiguos colegas de la comunidad de inteligencia nos contactaran con una serie de problemas que sabíamos que podíamos resolver con ventaja, no solo para el gobierno, sino también para todo el mercado cibernético comercial", dijo Verstandig.

La firma de capital riesgo General Catalyst, que ha invertido en Airbnb, Stripe y otras empresas, lideró la ronda de financiación inicial de Andesite, aportando un total de US$30 millones. "Lo que nos impulsó a invertir en Andesite fue que su equipo directivo representa el nuevo perfil de fundadores necesario para construir resiliencia global", declaró Paul Kwan, director general de resiliencia global, a Bloomberg. "Hay que combinar lo mejor de los sectores público y privado, uniendo la experiencia operativa de quienes han defendido nuestra seguridad nacional con la experiencia de quienes han escalado la tecnología".

Durante mi carrera, me enfrenté regularmente a enormes volúmenes de datos y sabía con certeza que en ellos se escondían pistas sobre redes terroristas, líderes emergentes y complots activos.

Muchos de estos fundadores ya han demostrado liderazgo y compromiso, atributos clave que Morgan Hitzig, inversora en fases iniciales de tecnología emergente en Venrock Management LLC, evalúa cuando se reúne con emprendedores. A menudo somete a emprendedores noveles a reuniones de tres horas para poner a prueba su resistencia. "¿Cómo se organizan y estructuran sus ideas? ¿Cómo logran mantenerse presentes conmigo durante ese tiempo?", señaló, "porque he descubierto que esa es una de las cosas cruciales cuando se crea una empresa desde cero en sus inicios, y creo que la agencia fomenta esa capacidad".

Invirtió en GenLogs, la empresa de Ryan Joyce. "Cada año se transportan mercancías por valor de US$1.4 billones por todo el país, y él ha creado un sistema que permite rastrearlas". Además, está en conversaciones con dos fundadoras de agencias que podrían formar parte de su cartera de inversiones. Otra característica que los hace atractivos para los inversores es la capacidad de los exoficiales para pensar de forma innovadora, tanto en su antiguo trabajo como en el actual. “No son las cifras las que hacen la historia”, dijo Greg Sands, fundador y socio gerente de Costanoa Ventures, una firma de capital de riesgo con sede en Palo Alto y patrocinador financiero de Lumbra.

“Estamos tratando de combinar estas tecnologías emergentes con aplicaciones importantes y encontrar personas extraordinarias, personas que tengan visión, que sepan cómo hacer que las cosas sucedan y que tengan la tenacidad y la determinación para superar cualquier obstáculo, ¿verdad?”, dijo Sands. “Pero es necesario comprender a fondo el problema para saber qué aportar”.