La guerra está llevando el suministro de agua de Irán al borde del colapso

Una brillante bola de fuego recorrió el bulevar de Teherán a tal velocidad que al principio se creyó que se trataba de un ataque con drones. Sin embargo, el video no muestra ninguna explosión, sino una larga estela de llamas donde antes había un canal de agua. Varias publicaciones compartidas en redes sociales muestran lo que parecen ser canales de drenaje en llamas tras los ataques aéreos israelíes contra depósitos de petróleo en las afueras de Teherán el fin de semana pasado. Bloomberg no pudo verificar los videos de forma independiente. Las imágenes son un ejemplo brutal del estado del sistema hídrico iraní, que ya se encontraba en graves condiciones antes de la guerra. Teherán estuvo a punto de alcanzar el llamado Día Cero de agua a finales del año pasado, con los embalses que abastecen a la ciudad de unos nueve millones de habitantes secándose.

En una medida sin precedentes, el presidente Masoud Pezeshkian publicó en noviembre un video advirtiendo de que, incluso con el racionamiento, la gente tendría que evacuar Teherán si no llovía pronto. El conflicto se desarrolla en la región con mayor estrés hídrico del mundo y una de las más afectadas por el cambio climático. “Irán ya no era capaz de adaptarse a ninguna de las consecuencias que el cambio climático trae para el agua”, dijo Susanne Schmeier, profesora de Cooperación, Derecho y Diplomacia del Agua en IHE Delft, en los Países Bajos, quien ha estudiado la crisis de ese vital líquido en Irán durante años.

Desde el 2020, el país ha sufrido la peor sequía registrada. Según World Weather Attribution, un grupo científico que cuantifica los efectos de la contaminación por gases de efecto invernadero en los fenómenos meteorológicos extremos, ahora es 10 veces más probable que haya años con muy poca lluvia que antes de la industrialización. Las consecuencias del calentamiento global agravan décadas de mala gestión por parte de las autoridades iraníes, una política agrícola que requiere un uso intensivo del agua y sanciones que impidieron la importación de suministros esenciales para el mantenimiento de la infraestructura hídrica. “Irán lleva décadas sufriendo una crisis de seguridad hídrica”, declaró Tom Ellison, subdirector del Centro para el Clima y la Seguridad, perteneciente al Consejo de Riesgos Estratégicos, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D. C.

“Independientemente del resultado de este conflicto, Irán seguirá teniendo este problema cada vez más grave”. Es el decimocuarto país con mayor estrés hídrico a nivel mundial, y más de cuatro quintas partes de sus 93 millones de habitantes enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto, según Liz Saccoccia, analista de seguridad hídrica del Instituto de Recursos Mundiales, una organización sin fines de lucro. En la actualidad, Irán y otros países de la región del Golfo han abordado la escasez de agua mediante la construcción de sistemas centralizados que dependen de grandes infraestructuras como presas y plantas desalinizadoras, afirmó Swathi Veeravalli, miembro del consejo asesor del Centro para el Clima y la Seguridad.

Esto ha permitido que las ciudades de la región crezcan mucho más allá de sus límites ecológicos, añadió. “El agua potable es la mayor vulnerabilidad estratégica de Irán”, afirmó Veeravalli. “Estos sistemas centralizados de distribución de agua son fantásticos, salvo cuando se convierten en puntos de fallo únicos, como está ocurriendo rápidamente ahora mismo”. Una planta desalinizadora iraní en la isla de Qeshm fue atacada el 7 de marzo y, en respuesta, Irán atacó una instalación de agua en Bahréin, lo que generó temores de ataques generalizados a la infraestructura hídrica. Estados Unidos ha negado la acusación de Irán de ser responsable del ataque de Qeshm.



Más del 40% de la capacidad mundial de desalinización se encuentra en Oriente Medio. Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, Irán obtiene una pequeña parte de su agua potable de plantas desalinizadoras: tan solo el 3%, en comparación con más de la mitad en Arabia Saudita y el 90% en Kuwait. Desde la revolución de 1979, la República Islámica ha construido infraestructura hídrica sin tener en cuenta las tasas de consumo, a pesar de su larga trayectoria de gestión innovadora del agua. En las últimas décadas, el Gobierno construyó nueva infraestructura bajo sistemas caracterizados por la mala gestión, la corrupción y la planificación improvisada. Los contratos se adjudicaron a aliados del Estado y el Ejército, una red que se conoció en Irán como la “mafia del agua”.

La frase cobró notoriedad internacional en mayo, cuando Trump la utilizó en un discurso en Riad. Las sanciones internacionales agravaron la situación al dejar a las empresas multinacionales fuera de la competencia. Esto significaba que los proyectos no siempre se planificaban sistemáticamente. “Estas presas y embalses no se construyeron realmente en el marco de una estrategia nacional cohesionada”, afirmó Eric Lob, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida y académico del Carnegie Endowment for International Peace. “Lo que tenemos hoy es una serie o una red de presas y embalses que operan muy por debajo de su capacidad”, en algunos casos, a más del 90 %.

Las crisis se enfrentan con medidas provisionales y de corto plazo, dijo Lob, como camiones cisterna o distribución de agua embotellada. La escasez provocó protestas en los últimos años, especialmente en regiones como Juzestán, una provincia del sur, e Isfahán, una ciudad del centro. En términos más generales, los problemas con el agua contribuyeron a la ira que desencadenó manifestaciones más grandes contra el Gobierno y que llevaron a la masacre de miles de personas en enero, según un informe de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos.



Alrededor del 90% del agua de Irán se destina a la agricultura, que ha cobrado importancia bajo el régimen actual, en su intento por lograr la autosuficiencia del país. Los agricultores están cultivando productos que serían más eficientes en otros lugares e importados, afirmó Rick Hogeboom, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Water Footprint Network. La agricultura también se expandió a algunas de las zonas más áridas del país, donde los cultivos necesitan más agua. La sobreexplotación agotó los acuíferos, devastó las aguas subterráneas y, en consecuencia, provocó hundimientos en Teherán y otros lugares.

“La gran pregunta es cuánto tiempo podrán mantener esto cuando los suministros sean limitados”, dijo Hogeboom, señalando que es difícil acceder a los datos fuera del país. La crisis del agua es “un monstruo con múltiples facetas y cabezas”, afirmó. Por mucho que dure el conflicto, Irán saldrá de él con menos capacidad para afrontar el problema. A medida que la región deja atrás su temporada anual de lluvias y se acerca el calor y la sequía del verano, se cierne sobre nosotros el espectro de 2023: ese agosto, declaró un feriado de dos días porque las temperaturas alcanzaron los 50 °C.

Las proyecciones climáticas sugieren que el país experimentará temperaturas más altas durante todo el año y una disminución de las precipitaciones, en un escenario de calentamiento a medio plazo. Invertir en la adaptación y planificarla es crucial, pero inalcanzable. “Tenemos un gobierno que lucha en una guerra, sin una gobernanza adecuada, sin acceso a tecnología ni financiación para implementar medidas de adaptación”, dijo Schmeier. “Eso empeora las cosas”.