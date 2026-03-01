El presidente iraní asegura que las fuerzas armadas continuarán “con firmeza” la respuesta a Estados Unidos e Israel

El presidente iraní asegura que las fuerzas armadas continuarán “con firmeza” la respuesta a Estados Unidos e Israel

ACAN-EFE

TEHERÁN (IRÁN), 28/12/2025.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, defendió este domingo ante el Parlamento el proyecto de presupuesto del próximo año iraní, en medio de críticas de los legisladores por la alta inflación, la depreciación de la moneda y el aumento del costo de vida que golpea a los hogares del país. EFE/ Aydin Shayegan/Presidencia de Irán SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Masud Pezeshkian durante una intervención ante el senado de su país en diciembre del año pasado. Fotografía: EFE/Aydin Shayegan.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez tras las especulaciones sobre su destino después de los bombardeos de ayer de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Ali Jameneí.

En una declaración en la televisión estatal, Pezeshkian ofreció sus condolencias a los iraníes por la muerte de Jameneí, lo que calificó como “una gran tragedia” para Irán.

El mandatario iraní confirmó también que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo, conformado por él; el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes, ha iniciado hoy su labor.

Pezeshkian aseguró además que las Fuerzas Armadas continuarán con “firmeza” sus ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado por la mañana y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques en Teherán.

