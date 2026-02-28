Guatemalteca en Dubái relata la tensión tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Los ataques del 28 de febrero, cuando Estados Unidos, en conjunto con Israel, lanzó una operación de combate contra Irán, han generado tensión mundial, principalmente en el Medio Oriente, donde varias naciones se han visto afectadas.

Durante las primeras horas del día, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el lanzamiento de "importantes operaciones de combate" contra territorio iraní en conjunto con Israel, y justificó la ofensiva como una medida para "defender al pueblo estadounidense", ante lo que calificó como una amenaza directa del programa nuclear iraní.

Irán no tardó en responder. En cuestión de horas, el Gobierno de la República Islámica lanzó una andanada de misiles contra Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo, y extendió el conflicto a países que hasta entonces se mantenían al margen: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Jordania. Según reportes de la Media Luna Roja recogidos por la agencia EFE, los ataques dejaron al menos 201 muertos y 747 heridos en toda la región, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí.

Sin embargo, el conflicto también ha afectado a guatemaltecos que viven en el Medio Oriente. Ashley Donis, conocida en redes sociales como @lapanteravieja, relató lo ocurrido desde Business Bay, Dubái.

Por medio de un video publicado en TikTok, Donis explicó la situación a sus seguidores con el objetivo de informar a su familia en Guatemala que no se preocupara.

"Esto lo hago con una sola razón, y es que en serio no quiero preocupar a mi familia", expresó la guatemalteca al inicio de su video, y recordó que ya había pasado por una situación similar durante inundaciones que afectaron la región con anterioridad.

Según relató, las autoridades emiratíes confirmaron que Irán lanzó misiles con objetivo en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. La defensa nacional logró interceptar varios; sin embargo, restos de uno cayeron dentro del área de Abu Dabi y dejaron víctimas fatales.

La guatemalteca también advirtió a quienes tengan planes de viaje a la región que los vuelos están siendo redireccionados, lo que podría afectar los itinerarios de quienes tenían previsto visitar Dubái o Emiratos Árabes Unidos en los próximos días.

Sobre la situación en Dubái, Donis aclaró que, hasta el momento de grabar su video, no existía una alerta activa en la ciudad; no obstante, recomendó a residentes y turistas mantenerse alejados de posibles objetivos estratégicos y seguir de cerca la información oficial.

"En Dubái no hay alerta; sin embargo, tenemos que estar lejos de objetivos primordiales que quieren atacar", precisó.

La respuesta del Gobierno de Guatemala

Ante el desarrollo de los ataques, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) emitió dos comunicados para atender a connacionales en la región.

En el primero, el Gobierno expresó su "profunda preocupación" por las acciones bélicas iniciadas ese día en el Medio Oriente e instó a las partes a respetar el derecho internacional y ejercer moderación para evitar una escalada de hostilidades.

En el segundo comunicado, el Minex llamó a los guatemaltecos a evitar viajes a la región y puso a disposición los teléfonos de emergencia de las embajadas de Guatemala en Qatar, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Türkiye y Egipto.

Las embajadas en esos países, según indicó la Cancillería, monitorean la evolución de los acontecimientos militares y atienden las necesidades de connacionales en las naciones afectadas.

El Minex recomendó a los guatemaltecos en la zona mantenerse informados y respetar las directrices de seguridad emitidas por las autoridades locales de cada país donde se encuentren.