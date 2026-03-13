¿Era de Irán? Identifican al atacante del presunto atentado terrorista en una sinagoga de Míchigan

Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, condujo un vehículo cargado de explosivos hacia el Templo Israel, la sinagoga más grande de Míchigan, ubicada en el municipio de West Bloomfield, muy cerca de Detroit.

Ante esta situación, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), principal agencia federal de investigación criminal y seguridad nacional de Estados Unidos, calificó las acciones de Mohamad como un “acto de violencia dirigido específicamente contra la comunidad judía”, por lo que continuará investigando este ataque.

Sin embargo, Ghazali murió después de que los agentes de seguridad de la sinagoga se enfrentaran a él y neutralizaran la amenaza, debido a que Ayman ya había prendido fuego a su vehículo, por lo que era cuestión de tiempo que los explosivos estallaran y destruyeran el lugar de culto judío, que cuenta con más de doce mil miembros activos.

Frente a este escenario, de acuerdo con el jefe de la Policía de West Bloomfield, Dale Young, un agente de seguridad resultó herido en el ataque y al menos 30 oficiales del orden público recibieron atención médica por inhalación de humo. No obstante, nadie más que el atacante falleció en este tiroteo, por lo que la intervención fue exitosa.

¿Originario de Irán?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, Ayman Mohamad Ghazali era originario del Líbano y, una semana antes de atacar una sinagoga en Míchigan, sus dos hermanos murieron en un ataque aéreo israelí en Beirut, la capital libanesa, por lo que se especula que esa podría haber sido la razón del atentado.

“Kassim e Ibrahim Ghazali, hermanos de Ayman Mohamad, murieron en un ataque aéreo israelí en Beirut el pasado viernes 6 de marzo. Las esposas y los hijos de ambas víctimas, junto con los padres del atacante en Míchigan, también sufrieron heridas”, añadió el medio estadounidense, que logró contactar al alcalde de esta ciudad libanesa.

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A pesar de ello, aunque las autoridades de Míchigan reconocieron que Ghazali había perdido a varios familiares en el Líbano a consecuencia de los ataques israelíes, el alcalde de Detroit, Mo Baydoun, afirmó que todos merecen ejercer su culto en paz: “Condenamos el ataque contra el lugar de culto y contra la comunidad judía”, agregó.

Asimismo, Mo Baydoun reveló que Ayman Mohamad Ghazali nació en el Líbano y que llegó al territorio de los Estados Unidos en enero del 2011, a los 26 años, luego de obtener un visado tras casarse con una ciudadana estadounidense. Por ello, el sospechoso del atentado terrorista adquirió la ciudadanía de EE. UU. en diciembre del 2016.

¿Quién era Ayman Mohamad Ghazali?

De acuerdo con el último informe compartido por el Departamento de Seguridad Nacional, Ayman Mohamad Ghazali trabajaba en un restaurante de comida de Medio Oriente ubicado en la ciudad de Dearborn Heights, Míchigan, donde era gerente del establecimiento tras divorciarse de su esposa estadounidense en febrero del 2025.

Dadas las circunstancias del incidente, catalogado como un atentado terrorista y antisemita, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la tragedia y prometió llegar al fondo del asunto, por lo que ordenó a los agentes del FBI registrar la vivienda del sospechoso en la ciudad de Dearborn Heights para encontrar indicios.