¿El regreso de Ochoa? Esta es la razón por la que Luis Malagón se perderá la Copa del Mundo 2026

Durante la tarde de este jueves 12 de marzo, el Club América de México anunció que su guardameta de 29 años, Luis Ángel Malagón, requerirá ocho meses de recuperación luego de ser operado por una rotura del tendón de Aquiles, por lo que queda fuera de la selección mexicana para la Copa Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica.

“El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro guardameta será de entre siete y ocho meses”, escribió el equipo azulcrema en un comunicado digital, lo que desató decenas de reacciones en las redes sociales del club.

Conforme a la cadena de televisión especializada en deportes ESPN, Malagón se perfilaba como el favorito del entrenador mexicano Javier Aguirre para ser el portero titular de la selección mexicana en la Copa Mundial, que iniciará el próximo jueves 11 de junio con el encuentro entre el Tri y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ante esta situación, luego de que Luis Ángel Malagón se lesionó el martes 10 de marzo durante la victoria del América por 0-1 sobre el Philadelphia Union en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en México se vive un ambiente de incertidumbre, principalmente porque no está definido el portero que defenderá su arco.

¿Guillermo Ochoa o Andrés Gudiño?

Luis Ángel Malagón fue sometido a una cirugía para reparar el tendón y, aunque el procedimiento fue un éxito, quedó fuera de la actividad de las Águilas en el Clausura local, en la Copa de Campeones de la Concacaf y del Mundial con el Tri, por lo que Javier Aguirre tendrá dos amistosos para intentar definir a su próximo arquero titular.

Antes de entrar a cirugía, Malagón agradeció los mensajes de apoyo de sus colegas Guillermo Ochoa y Andrés Gudiño, porteros que también luchan por un lugar en la lista para el Mundial. “Me han escrito y estoy agradecido. Gracias también a la afición por los mensajes de apoyo. Estoy contento de estar aquí todavía”, agregó el guardameta.

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa es un histórico de la selección mexicana, con participación en cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), por lo que el portero de 40 años, que actualmente milita en la liga local de Chipre, se ha consolidado en la historia del torneo con actuaciones memorables, especialmente contra Brasil, Alemania y Polonia.

Memo busca su sexta participación mundialista en el 2026, debido a que el torneo se llevará a cabo en México. Por ello, confía en que la construcción de su reputación internacional, basada en su rendimiento en las Copas Mundiales, siga siendo valorada, principalmente porque continúa demostrando su gran capacidad bajo los tres postes.

Andrés Gudiño

El guardameta mexicano de 29 años, Andrés Gudiño, quien actualmente defiende los colores del Cruz Azul de México, nunca ha debutado con el equipo mayor del Tri, por lo que la lesión de Malagón podría significar su primer llamado oficial con la selección mexicana, aunque todo depende de lo que decida el cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Andrés Gudiño se encuentra actualmente en el mejor momento de su carrera, por lo que sus actuaciones sugieren la posibilidad de que su nombre aparezca en la conversación de Aguirre rumbo a la Copa del Mundo. Frente a este escenario, se espera que el técnico mexicano lo convoque para los amistosos contra Portugal y Bélgica.