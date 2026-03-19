¿Nuevo despliegue militar? la posible nueva fase en la que EE. UU. entraría en la guerra con Irán

La administración de Donald Trump habría entrado en una nueva fase de su ofensiva contra Irán y evaluado el despliegue de tropas en Medio Oriente, a veinte días del inicio de la guerra.

Infobae informó este 19 de marzo que funcionarios estadounidenses, citados por Reuters, indicaron que el objetivo de este despliegue es reforzar las operaciones militares en curso y ampliar el margen de acción del gobierno de Trump.

Los funcionarios detallaron que este despliegue sería una especie de "ventana de tiempo" para que Donald Trump defina sus próximos movimientos en la ofensiva contra Irán.

Lo que estaría buscando el mandatario, según las fuentes consultadas, sería garantizar el paso de los petroleros por el estrecho de Ormuz, mediante la movilización aérea y naval.

Según Infobae, cuatro funcionarios —dos de ellos estadounidenses— indicaron que, si se busca asegurar el paso marítimo de los petroleros, se requeriría el despliegue de más tropas.

Otro de los operativos evaluados por EE. UU. sería el envío de tropas y fuerzas terrestres a la isla iraní de Kharg, ya que en ese lugar se concentra el 90% de las exportaciones petroleras del país.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que esta misión sería "bastante arriesgada", debido a las capacidades iraníes en ataques con misiles y drones.

Finalmente, otra de las operaciones que se contemplan en esta nueva fase de EE. UU. sería asegurar las reservas iraníes de uranio; sin embargo, los funcionarios afirman que este operativo sería "sumamente complejo y arriesgado".

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