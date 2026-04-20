Karol G cierra Coachella 2026 y anuncia el “Tropicoqueta Tour”

La cantante colombiana conquistó al público durante su presentación del domingo 19 de abril, con la que puso el broche de oro al festival Coachella, en Indio, California, que se celebra desde hace más de 30 años.

El escenario principal, reservado para artistas con mayor impacto cultural y poder de convocatoria, fue ambientado con cavernas para recibir a Karol G, quien apareció en el centro rodeada de bailarinas e iluminada por una luz roja.

La artista inició el show con una reflexión sobre el poder de la feminidad e interpretó el reguetón Latina Foreva, con el que desató la euforia del público, que cantó y bailó mientras ondeaba banderas de distintos países de Latinoamérica.

Karol G hizo un recorrido por sus éxitos y llevó al público de un ritmo a otro sin pausas. Al ritmo del mambo y con un vestuario carnavalesco, La Bichota interpretó Tropicoqueta y Son de la Negra, esta última acompañada por un conjunto de mariachi integrado por mujeres.

Durante su presentación compartió mensajes en apoyo a la comunidad latina y llamó al escenario a invitados como Peso Pluma, con quien interpretó Qlona, así como a J Balvin y Ryan Castro, quienes la acompañaron en el cierre del festival con varias de sus colaboraciones.

Karol G aprovechó el cierre de Coachella para anunciar su próxima gira mundial, Tropicoqueta Tour. En las pantallas apareció el mensaje “Nos vamos de tour”, con lo que confirmó un recorrido internacional para promover su nuevo álbum.

Según medios internacionales, con su gira anterior, Mañana Será Bonito World Tour, la cantante ofreció alrededor de 60 presentaciones en tres continentes y recaudó más de US$300 millones.

Con su actuación del domingo 12 de abril de 2026, durante el primer fin de semana del festival, Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar Coachella.