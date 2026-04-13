Karol G crea mercado temporal en Coachella para apoyar negocios latinos

La cantante colombiana Karol G aprovechó su participación en el Festival de Coachella, que se celebra en el Empire Polo Club, para organizar un mercado temporal con más de 35 pequeñas empresas de latinos.

La artista, también conocida como La Bichota, lanzó una convocatoria a través de lacuenta de instagram Bichota Records, para invitar a negocios y proyectos a sumarse al mercado, el cual se realizaría sin fines de lucro.

A través de sus redes sociales, promocionó el espacio como un lugar donde sus seguidores podrían encontrar atuendos y otros artículos para asistir a su concierto del domingo 12 de abril del 2026.

Dulce Flores, una joven de 20 años con raíces mexicanas y nacida en Los Ángeles, atendió el llamado e instaló “Ponte Your Moños”, con el que ofreció trenzados de cabello con lazos de colores. Se trata de un proyecto comunitario que busca recaudar fondos para ayudar a la comunidad migrante indocumentada.

"Tiene todo el sentido que nos invitaran, la comunidad de Coachella se ha visto muy afectada, hay muchísimos trabajadores del campo e indocumentados que necesitan nuestra ayuda y nuestra misión es ayudar", dijo la emprendedora a EFE.

Flores agregó que atendió a muchas mujeres que llegaron para pedir colores de México o Argentina, para expresar el orgullo que sienten por sus países.

Otros emprendedores también tomaron sus puestos para ofrecer productos de belleza, maquillaje, accesorios y marcas de ropa con brillos y lentejuelas, al estilo de Karol G.

Soraya Aguilar, otra joven de 25 años, montó su tienda “Baddieenbeautiful”, una marca para mujeres atractivas. “Esto nos ayuda a ser reconocidos y ver que nuestro esfuerzo y trabajo vale la pena”, dijo a EFE, en señal de agradecimiento con Karol G por abrir el espacio a la comunidad.

Con su presentación del domingo 12 de abril del 2026, la artista colombiana se convirtió en la primera latina en encabezar el famoso festival que se celebra cada año en Indio, California.

El mercado temporal que ha impulsado también estará disponible el domingo 19 de abril del 2026, cuando culmina el Festival de Coachella.