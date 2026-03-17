Vida Empresarial
Impulsa 65 nuevos proyectos emprendedores en Latinoamérica
Culmina la novena edición del INCAE Entrepreneur Award, iniciativa de INCAE Business School para impulsar el emprendimiento en Latinoamérica, con la premiación de tres empresas innovadoras lideradas por emprendedores de la región.
En esta edición aplicaron alrededor de 200 emprendimientos de toda Latinoamérica, avanzando un total de 65 postulantes a la aceleración, todo esto gracias a la donación de la Fundación Charles Haimoff. Los emprendimientos recibieron formación intensiva para fortalecer su estrategia, su modelo de negocio y su plan de crecimiento.
La competencia reconoce a empresas en diferentes etapas de desarrollo mediante tres categorías. Pitch!, dirigida a emprendimientos en etapa temprana; Launch, enfocada en startups tecnológicas con tracción y potencial de escalamiento; y PYME, que reconoce empresas consolidadas que han incorporado innovación en su modelo de negocio, producto o procesos.
El proceso de postulación inició en agosto del 2025 con una fase de evaluación y selección, en la que emprendedores de distintos países presentaron sus empresas y fueron considerados según su potencial de innovación y crecimiento para ser parte del programa de aceleración y formación intensiva denominado INCAE Labs.
"Más que un premio, el INCAE Entrepreneur Award es un programa diseñado para fortalecer el crecimiento de empresas emergentes en Latinoamérica a través de un proceso estructurado en tres etapas: selección, aceleración y competencia final", afirma Jorge Vinicio Murillo, Chair de la Cátedra de Emprendimiento.
La ceremonia final reunió a emprendedores, empresarios, inversionistas y miembros del ecosistema emprendedor regional, durante el evento cada participante contó con tres minutos para presentar su propuesta y cinco minutos adicionales para responder preguntas del jurado, que posteriormente deliberaron para seleccionar a los ganadores.
Los ganadores fueron
- Categoria Launch: Jorge Rivera l KilowattiA. Startup digital que utiliza internet de las cosas y aplica IA para brindar eficiencia energética a pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica
- Categoría Pitch!: Matthias Peters I 3D Armour. Emprendimiento de tecnología médica que crea dispositivos ortopédicos personalizados resistentes al agua, revolucionando el yeso convencional
- Categoria PYME: Monica Calderón I ACL. Empresa dedicada a facilitar la toma de decisiones financieras a través de una plataforma que brinda datos en tiempo real.
En esta edición se otorgaron premios de USD$7 mil en la categoria Launch; USD$2,500 en Pitch! y USD$3 mil en PYME. En total, el programa ha otorgado más de USD$96 mil en premios, además de brindar formación, mentoría y visibilidad institucional a los emprendimientos participantes durante todo el proceso.