Impulsa 65 nuevos proyectos emprendedores en Latinoamérica

En esta edición aplicaron alrededor de 200 emprendimientos de toda Latinoamérica, avanzando un total de 65 postulantes a la aceleración, todo esto gracias a la donación de la Fundación Charles Haimoff. Los emprendimientos recibieron formación intensiva para fortalecer su estrategia, su modelo de negocio y su plan de crecimiento.

La competencia reconoce a empresas en diferentes etapas de desarrollo mediante tres categorías. Pitch!, dirigida a emprendimientos en etapa temprana; Launch, enfocada en startups tecnológicas con tracción y potencial de escalamiento; y PYME, que reconoce empresas consolidadas que han incorporado innovación en su modelo de negocio, producto o procesos.

El proceso de postulación inició en agosto del 2025 con una fase de evaluación y selección, en la que emprendedores de distintos países presentaron sus empresas y fueron considerados según su potencial de innovación y crecimiento para ser parte del programa de aceleración y formación intensiva denominado INCAE Labs.

"Más que un premio, el INCAE Entrepreneur Award es un programa diseñado para fortalecer el crecimiento de empresas emergentes en Latinoamérica a través de un proceso estructurado en tres etapas: selección, aceleración y competencia final", afirma Jorge Vinicio Murillo, Chair de la Cátedra de Emprendimiento.

La ceremonia final reunió a emprendedores, empresarios, inversionistas y miembros del ecosistema emprendedor regional, durante el evento cada participante contó con tres minutos para presentar su propuesta y cinco minutos adicionales para responder preguntas del jurado, que posteriormente deliberaron para seleccionar a los ganadores.

Los ganadores fueron

Categoria Launch: Jorge Rivera l KilowattiA. Startup digital que utiliza internet de las cosas y aplica IA para brindar eficiencia energética a pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica

Categoría Pitch!: Matthias Peters I 3D Armour. Emprendimiento de tecnología médica que crea dispositivos ortopédicos personalizados resistentes al agua, revolucionando el yeso convencional

Categoria PYME: Monica Calderón I ACL. Empresa dedicada a facilitar la toma de decisiones financieras a través de una plataforma que brinda datos en tiempo real.

En esta edición se otorgaron premios de USD$7 mil en la categoria Launch; USD$2,500 en Pitch! y USD$3 mil en PYME. En total, el programa ha otorgado más de USD$96 mil en premios, además de brindar formación, mentoría y visibilidad institucional a los emprendimientos participantes durante todo el proceso.