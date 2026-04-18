Anne Hathaway y su broma sobre Stanley Tucci en El diablo viste a la moda 2

La actriz estadounidense Anne Hathaway, ganadora del Óscar, protagonizó un momento cómico durante una entrevista en el programa The Late Show with Stephen Colbert, donde habló sobre la esperada película El diablo viste a la moda 2, que se estrenará el 30 de abril del 2026.

“Han pasado 20 años muy importantes desde la última vez que estuvieron todos juntos. Todos volvieron a estar juntos. ¿Quién es la diva? ¿Y por qué Stanley Tucci?”, cuestionó Colbert, lo que provocó risas del público.

La actriz continuó la broma del presentador y respondió: “Es Stanley Tucci. Oh, es que es muy quisquilloso con su ropa”, mientras aumentaban las risas.

Tucci, quien también es un reconocido gastrónomo que ha conducido varias docuseries y ha escrito libros de gastronomía, fue “acusado” por Hathaway de nunca haberle cocinado algo, pese a las constantes indirectas que le ha lanzado.

“Le pregunto sobre comida con la esperanza de que me la prepare; me cuenta, pero aún no he recibido ni una miga. ¿Qué estoy haciendo mal?”, volvió a bromear.

Durante la conversación con Stephen Colbert, la actriz también expresó su emoción por reencontrarse con el elenco de la película y volver a trabajar junto con Meryl Streep, Emily Blunt y Tucci en la secuela, después de dos décadas del estreno de la producción original.

“Sentí que hace 20 años me tocó integrar una especie de superbanda y ahora volvimos a reunirnos para grabar otro álbum. “¡Y me encanta el álbum!”, contó Hathaway.

Stanley Tucci es uno de los personajes protagónicos de "El diablo viste a la moda 2". (Foto Prensa Libre: EFE)

La película continúa la historia de El diablo viste a la moda, estrenada hace 20 años. La secuela seguirá a Miranda Priestly, editora jefe de Runway, quien deberá hacer equipo con su antigua asistente, Andy Sachs, para salvar la revista de los cambios que atraviesan el periodismo impreso y la industria de la moda.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 30 de abril del 2026 en cines de América Latina y el 1 de mayo en Estados Unidos.