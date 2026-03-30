Meryl Streep y Anne Hathaway causan furor en México: videos de su visita se vuelven virales

Se espera que el 30 de abril próximo se estrene la película El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. La cinta aborda la crisis de los medios impresos y presenta una batalla de poder entre una antigua jefa y su exasistente.

Streep y Hathaway están en México previo a esta fecha esperada después de dos década de la primera película inspirada en la moda y el estilo. Las actrices se encuentran en la Ciudad de México para promocionar su nueva producción.

Su llegada a la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán ha provocado que sus seguidores hagan virales los videos de su experiencia en este emblemático lugar.

Anne Hathaway se acercó con naturalidad a los asistentes y firmó autógrafos y se tomó fotografías con algunos. Por el contrario, la intérprete de Miranda Priestly hizo una pausa más corta y también firmó algunos afiches promocionales. . Uno de los momentos más destacados fue cuando Hathaway dijo en español: “Estoy encantada de estar aquí”.

La periodista Martha Debayle entrevistó a las invitadas especiales. La ganadora del Oscar Streep expresó: “Es profundamente conmovedor estar en el lugar en el que Frida nació, creció y murió. Siempre he sentido que México ha sido una fuente de inspiración creativa para muchos, desde lo visual hasta lo musical”.

@ventaneandouno Meryl Streep y Anne Hathaway ya están en nuestro país para hablar del esperado estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 🎬🔥 En un exclusivo brunch rodeadas de personalidades y creadores de contenido. El encuentro se llevó a cabo en la emblemática Casa Azul 🏡🎨 ♬ sonido original - ventaneandouno

En el lugar las actrices participaron junto a conocidas figuras de la moda del vecino país. La revista Hola destacó que Anne Hathaway lució un atuendo negro de Schiaparelli, con manga larga, cuello camisero y falda con flequillos, así como botones y cinturón dorado en contraste. Además, complementó su look con unos tacones de charol de la misma firma con una aplicación dorada al frente de ojo de cerradura.

"Meryl, por su parte, usó un elegante traje sastre color rojo con el que transmitió poder y seguridad", detalla el medio especializado.

La noche del 30 de marzo ha seguido con más encuentros con las actrices. Las actrices visitaron el Museo Anahuacalli de Diego Rivera.



Anahuacalli es conocido por haber sido el último estudio del pintor mexicano previo a su muerte en 1957, el lugar donde las actrices encarnaron en una pasarela nocturna los emblemáticos roles de Miranda Priestly y Andrea Sachs, los personajes protagonistas del largometraje basado en la novela de Lauren Weisberger.



México es una de las grandes apuestas en taquilla de la secuela, debido al éxito que tuvo en 2006, pues fue el segundo país que registró mayor recaudación en Latinoamérica, seguido de Brasil.



Por ello, Streep reveló que esta noche el público mexicano tendría una exclusiva mundial: ver los primeros 20 minutos del filme.



“Nadie ha visto esta película, ni siquiera mi familia la ha visto, así que pongan sus teléfonos abajo”, bromeó la tres veces ganadora del Óscar.



“Leí el guion, era fantástico, estoy muy contenta de que van a verla”, subrayó Streep sobre el regreso de esta historia a la gran pantalla, que estará conformada por su legendario elenco: Emily Blunt (Emily) y Stanley Tucci (Nigel), así como la aparición estelar de Simone Ashley ('Bridgerton').



En el marco de esta pasarela, organizada por Fashion Week México, las actrices también reconocieron el trabajo de 20 diseñadores mexicanos, quienes fueron los responsables de vestir a las modelos que desfilaron alrededor del famoso tacón rojo en forma de tridente, uno de los símbolos más icónicos de la producción.





@quiencom #merylstreep #thedevilwearsprada ♬ sonido original - Quién #QuiénEstáAquí ♥️ En el Museo Anahuacalli junto a Anne Hathaway y Meryl Streep para un desfile muy especial. En una noche llena de estilo, vimos algunos looks inspirados en The Devil Wears Prada. México fue la primera parada para promocionar la segunda parte de la icónica película. Sí, amamos ver a este dúo brillar en CDMX 🫶🏻🇲🇽 . . . . . . #annehathaway







¿De qué trata la película original?

En la entrega original, Andy Sachs, una joven recién graduada en Periodismo, consigue trabajo como asistente personal de la temida Miranda Priestly, directora de una prestigiosa revista de moda femenina en la Ciudad de Nueva York. En su nuevo trabajo, Andy busca satisfacer todos los caprichos de su jefa y, si puede, ganarse su confianza. El diablo viste a la moda es considerada por algunos cinéfilos como una cinta de culto, debido a la buena respuesta del público desde su estreno.

Además, la trama original explora los roles sociales de las mujeres, la explotación laboral y las dinámicas de poder en las grandes publicaciones del mundo, elementos que la han convertido en una película recurrente para sus fanáticos.

La nueva película, dirigida por David Frankel, retrata la lucha entre Miranda Priestly y Emily Charlton, su exasistente convertida ahora en ejecutiva rival.

La cinta está basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, inspirada en sus vivencias personales.

Con información de EFE.