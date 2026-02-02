Revelan tráiler de “El diablo viste a la moda 2” con Meryl Streep y Anne Hathaway

Escenario

Revelan tráiler de “El diablo viste a la moda 2” con Meryl Streep y Anne Hathaway

El personaje de Miranda Priestly (Meryl Streep) lucha en el mundo actual y la crisis de los medios impresos y un encuentro con su exasistente.

|

time-clock

Meryl Streepy Anne Hathaway durante el rodaje de html5-dom-document-internal-entity1-quot-endEl diablo viste a la moda 2html5-dom-document-internal-entity1-quot-end.

Meryl Streepy Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste a la moda 2. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La historia continúa con la secuela El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. La cinta aborda la crisis de los medios impresos y presenta una batalla de poder entre una antigua jefa y su exasistente.

El estreno de esta producción está programado para el jueves 30 de abril del 2026, dos décadas después del lanzamiento de la primera parte, en el 2006.

En la entrega original, Andy Sachs, una joven recién graduada en Periodismo, consigue trabajo como asistente personal de la temida Miranda Priestly, directora de una prestigiosa revista de moda femenina en la Ciudad de Nueva York. En su nuevo trabajo, Andy busca satisfacer todos los caprichos de su jefa y, si puede, ganarse su confianza. El diablo viste a la moda es considerada por algunos cinéfilos como una cinta de culto, debido a la buena respuesta del público desde su estreno.

Además, la trama original explora los roles sociales de las mujeres, la explotación laboral y las dinámicas de poder en las grandes publicaciones del mundo, elementos que la han convertido en una película recurrente para sus fanáticos.

LECTURAS RELACIONADAS

Después de dos décadas, "El diablo viste a la moda" regresará a la pantalla en una segunda parte. (Foto Prensa Libre: EFE)

"El diablo viste a la moda" comienza su rodaje con Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt

chevron-right
Los miembros de la banda surcoreana de K-pop BTS V, Jin, Jung Kook, RM, Jimin y J-Hope posan para una sesión de fotos en 2020. Las megaestrellas del K-pop BTS comenzarán su primera gira mundial en cuatro años en abril de 2026 y Netflix tiene proyectos especiales con ellos como un concierto transmitido en vivo. (Foto Prensa Libre: AFP)

Netflix: BTS regresará con su primer concierto transmitido en vivo en la plataforma

chevron-right

La nueva película, dirigida por David Frankel, retrata la lucha entre Miranda Priestly y Emily Charlton, su exasistente convertida ahora en ejecutiva rival.

La cinta está basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, inspirada en sus vivencias personales.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Anne Hathaway Meryl Streep 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS