Revelan tráiler de “El diablo viste a la moda 2” con Meryl Streep y Anne Hathaway

La historia continúa con la secuela El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. La cinta aborda la crisis de los medios impresos y presenta una batalla de poder entre una antigua jefa y su exasistente.

El estreno de esta producción está programado para el jueves 30 de abril del 2026, dos décadas después del lanzamiento de la primera parte, en el 2006.

En la entrega original, Andy Sachs, una joven recién graduada en Periodismo, consigue trabajo como asistente personal de la temida Miranda Priestly, directora de una prestigiosa revista de moda femenina en la Ciudad de Nueva York. En su nuevo trabajo, Andy busca satisfacer todos los caprichos de su jefa y, si puede, ganarse su confianza. El diablo viste a la moda es considerada por algunos cinéfilos como una cinta de culto, debido a la buena respuesta del público desde su estreno.

Además, la trama original explora los roles sociales de las mujeres, la explotación laboral y las dinámicas de poder en las grandes publicaciones del mundo, elementos que la han convertido en una película recurrente para sus fanáticos.

La nueva película, dirigida por David Frankel, retrata la lucha entre Miranda Priestly y Emily Charlton, su exasistente convertida ahora en ejecutiva rival.

La cinta está basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, inspirada en sus vivencias personales.