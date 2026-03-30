Tom Holland revela por qué prefiere una vida lejos de la fama y redes

En agosto del 2022, el actor británico Tom Holland, protagonista de Spider-Man: No Way Home, decidió alejarse de las redes sociales y eliminó sus perfiles de Instagram y Twitter. El motivo: priorizar su salud mental.

En esa ocasión, el artista publicó un video en Instagram previo a borrar su cuenta y señaló que las redes sociales perjudicaban su salud mental, especialmente cuando leía publicaciones sobre él.

“Me quedo atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Por ello, decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”, explicó en su mensaje.

Sin embargo, en las últimas semanas los medios de comunicación han centrado la atención en Holland ante la expectativa por el estreno de Spider-Man: Brand New Day, película que protagoniza, y por los rumores de su supuesta boda secreta con Zendaya, su novia desde el 2021.

Aunque la pareja ha tomado con humor los rumores de la boda y asegura que las imágenes que circulan en internet fueron creadas con inteligencia artificial, el actor volvió a referirse recientemente al tema, recordó los motivos que lo llevaron a alejarse de las redes sociales y habló de su relación con Hollywood.

Holland participó en una entrevista para el pódcast de Jay Shetty, donde reveló las razones personales por las que prefiere mantener un perfil bajo y alejarse de los eventos masivos de la industria cinematográfica.

“Creo que si no me hubiera alejado de ciertas situaciones, digámoslo así, hoy sería una persona muy diferente”, dijo durante el diálogo.

El artista aseguró que, pese a su distanciamiento de las redes sociales, sigue en contacto con sus amigos, ha mantenido cerca a su familia y ha escuchado sus consejos.

“Soy un gran fanático de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood. No es para mí, el negocio realmente me asusta. Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto de mi tipo de interacciones, pero dicho esto, siempre estoy buscando formas de alejarme de eso para vivir una vida lo más normal posible”, agregó.

El artista protagonizará dos estrenos en el 2026: La Odisea, que se estrenará el 17 de julio, y Spider-Man: Brand New Day, el 31 de julio.

En la primera producción, Holland interpretará a Telémaco, hijo de Odiseo. La historia se basa en el poema de Homero y narra el regreso de Odiseo a casa tras la guerra de Troya, en un viaje lleno de enfrentamientos.

En el segundo estreno, el actor continuará interpretando a Spider-Man, quien ahora deberá enfrentar las consecuencias de su pasado mientras intenta resolver un misterio.