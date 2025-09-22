¿Cómo sufrió Tom Holland una conmoción cerebral en el set de Spider-Man?

El viernes 26 de septiembre, Tom Holland sufrió una leve contusión durante la grabación de la película 'Spider-Man: Brand New Day', el rodaje fue suspendido para que el actor pudiera recuperarse adecuadamente. Asimismo, varios medios estadounidenses informaron que regresará a trabajar en pocos días y que no se trata de nada grave.

La filmación de la película inició en julio en Glasgow, Escocia, y ha continuado en locaciones reales de la ciudad escocesa. El incidente tuvo lugar el viernes en los estudios de Leavesden, ubicados en Watford, al noroeste de Londres, mientras Holland realizaba una acrobacia en el aire. Fue llevado inmediatamente al hospital, donde se le confirmó la lesión.

Este lunes, el equipo de producción se reunirá para reorganizar parte del calendario de rodaje. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, contará con la participación de otros personajes del Universo Cinematográfico Marvel, como Hulk y Punisher, interpretados por Mark Ruffalo y Jon Bernthal.

Spider-Man: Brand New Day será la cuarta película de la saga del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, tras Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home, este última fue una de las películas más taquilleras del mundo, recaudando US$1 mil 910 millones.

Según anunció Sony Pictures, la nueva entrega llegará a los cines en julio de 2026.