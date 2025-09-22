¿Cómo sufrió Tom Holland una conmoción cerebral en el set de Spider-Man?

Escenario

¿Cómo sufrió Tom Holland una conmoción cerebral en el set de Spider-Man?

La lesión del actor pausó brevemente el rodaje de la cuarta entrega del Hombre Araña.

Valeria Juárez-Paz

|

(FILES) British actor Tom Holland arrives for the premiere of Apple TV+'s "The Crowded Room" at the Museum of Modern Art in New York City on June 1, 2023. With "The Odyssey" and a new "Spider-Man" film, next summer looks set to be the summer of Tom Holland -- and the famously boyish and ebullient star can hardly contain his excitement. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

El actor se tomó un pequeño descanso tras la lesión y continuar el rodaje. (Foto Prensa Libre: AFP)

El viernes 26 de septiembre, Tom Holland sufrió una leve contusión durante la grabación de la película 'Spider-Man: Brand New Day', el rodaje fue suspendido para que el actor pudiera recuperarse adecuadamente. Asimismo, varios medios estadounidenses informaron que regresará a trabajar en pocos días y que no se trata de nada grave.

La filmación de la película inició en julio en Glasgow, Escocia, y ha continuado en locaciones reales de la ciudad escocesa. El incidente tuvo lugar el viernes en los estudios de Leavesden, ubicados en Watford, al noroeste de Londres, mientras Holland realizaba una acrobacia en el aire. Fue llevado inmediatamente al hospital, donde se le confirmó la lesión.

Este lunes, el equipo de producción se reunirá para reorganizar parte del calendario de rodaje. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, contará con la participación de otros personajes del Universo Cinematográfico Marvel, como Hulk y Punisher, interpretados por Mark Ruffalo y Jon Bernthal.

Spider-Man: Brand New Day será la cuarta película de la saga del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, tras Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home, este última fue una de las películas más taquilleras del mundo, recaudando US$1 mil 910 millones.

LECTURAS RELACIONADAS

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 01: Tom Holland attends Apple TV+'s "The Crowded Room" New York Premiere at Museum of Modern Art on June 01, 2023 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Primeras imágenes del rodaje de “Spider-Man: Brand New Day” revelan sorpresas de la nueva película

Tom Holland estará protagonizando una película de "Spider-Man" por cuarta vez en su carrera.

¿Qué se sabe de "Spider-Man 4"? Tom Holland revela más detalles de su próxima película

Según anunció Sony Pictures, la nueva entrega llegará a los cines en julio de 2026.

ESCRITO POR:

Valeria Juárez-Paz

Valeria Juárez-Paz

Lee más artículos de Valeria Juárez-Paz

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Entretenimiento para hispanos Hombre araña Spider Man Tom Holland 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS