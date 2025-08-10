Primeras imágenes del rodaje de “Spider-Man: Brand New Day” revelan sorpresas de la nueva película

Escenario

Tom Holland sorprende en las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day que está siendo grabado en Glasgow, Escocia.

|

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 01: Tom Holland attends Apple TV+'s "The Crowded Room" New York Premiere at Museum of Modern Art on June 01, 2023 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tom Holland comienza a filmar la nueva película de Spide-Man ante cientos de fans en Glasgow (Escocia). (Foto Prensa Libre: AFP)

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nuevo día) comenzó oficialmente en Glasgow, Escocia, con Tom Holland interpretando a Peter Parker en la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sony difundió en sus redes sociales un video que muestra el primer día de filmación, en el que se observa a Holland saludando al director Destin Daniel Cretton y comentando más sobre el momento que viven.

El material también presenta el nuevo traje de Spider-Man y al actor compartiendo con seguidores que se acercaron a la locación. La película abordará lo ocurrido después del día del juicio final, cuando Peter Parker intenta centrarse en la universidad y dejar atrás a Spider-Man. Sin embargo, una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, lo que lo obliga a romper su promesa y volver al traje.

Se prevé que el estreno sea el viernes 31 de julio del 2026. En el video se observa la filmación de una escena en la que Spider-Man va sobre un tanque e intenta abrirlo mientras avanza.

A Holland lo acompañarán en la producción Zendaya, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.

El traje de Spider-Man

La tecnlogía fue parte de los trajes de Spider-Man, esta era provista por  Tony Stark (Robert Downey Jr.), con el uso de nanorrobótica y recursos avanzados en películas como Captain America: Civil WarHomecomingInfinity War y Endgame.

Con Stark fuera, Spider-Man ha tenido que reinventarse. Confecciona su propio atuendo y se retoman la estética de los trajes del pasado.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

ARCHIVADO EN:

Spider-Man Tendencias entretenimiento Tom Holland 
