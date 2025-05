Marvel y DC juntos: así será el nuevo cómic “Deadpool/Batman #1” que une sus universos

Marvel y DC se unen por primera vez en décadas: “¡Deadpool y Batman se enfrentan en batalla!”, anunció Marvel al presentar su nuevo cómic, Deadpool/Batman #1, que saldrá al mercado el 17 de septiembre. En esta entrega, ambos superhéroes se enfrentan en Gotham City.

Marvel explicó que, como parte de esta colaboración, Deadpool llegará a Gotham City con sus locuras, hasta encontrarse con Batman. El cómic fue escrito por Zeb Wells e ilustrado por Greg Capullo, y es el primero de dos cruces entre ambas editoriales. Los títulos oficiales son: DEADPOOL/BATMAN #1, seguido por BATMAN/DEADPOOL #1.

La empresa describió el proyecto como: “El Mercenario Bocazas de Marvel se encuentra con el Caballero Oscuro de DC este septiembre”. La segunda parte de la historia saldrá en noviembre próximo.

Este cómic no solo marca la unión de las dos casas editoriales, sino que incluirá “una alineación de asombrosas aventuras de respaldo, cada una con enfrentamientos de personajes de Marvel y DC”, destacó Marvel, lo que promete nuevas aventuras en esta etapa editorial.

“¡Es el crossover que nunca esperaste, pero siempre quisiste!”, anunció el creador de la historia.

Zeb Wells comentó al medio especializado Entertainment Weekly: “En Batman encontramos a alguien que tiene incluso menos tiempo para las travesuras de Deadpool que Lobezno, pero la amenaza del Joker que afecta a toda la ciudad crea extraños compañeros”.

