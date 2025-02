“Los 4 fantásticos”: Tráiler, fecha de estreno y otros detalles que reveló Marvel

Con un lanzamiento en vivo desde el Centro Espacial y de Cohetes de Estados Unidos, en Huntsville, Alabama, los estudios Marvel presentaron el tráiler oficial de Los 4 Fantásticos, película basada en los superhéroes que dieron paso a la era moderna de los cómics.

Bajo el nombre de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, la franquicia de Marvel apuesta por una cuarta versión del filme, pero esta vez basada en los cómics originales de 1961 y busca retratar a los cuatro superhéroes como una familia ubicada en un universo paralelo al de las películas de Avengers.

Dirigida por Matt Shakman, la nueva entrega cuenta con un elenco estelar encabezado por Pedro Pascal, quien interpreta a Reed Richards, Sr. Fantástico; Vanessa Kirby, en el papel de Sue Storm, la Mujer Invisible; Joseph Quinn, como Johnny Storm, la Antorcha Humana, y Ebon Moss-Bachrach, en el rol de Ben Grimm, la Mole.

El estreno de esta película es clave para el universo cinematográfico de Marvel, ya que estos personajes tendrán un rol importante en las dos siguientes películas de Avengers, según indicó Kevin Feige, director de los estudios, durante la Comic-Con del 2024 en San Diego.

Aunque no hay muchos detalles de la cinta ni certeza sobre si el estudio estadounidense será fiel a los cómics, se sabe que la historia seguirá a un grupo de astronautas que realizan un viaje al espacio, donde obtienen habilidades especiales que los convierten en superhéroes.

Si bien el tráiler oficial de la película no relata la historia completa, deja ver que la trama no iniciará con el origen de sus poderes, sino que mostrará al grupo ya con sus habilidades desarrolladas.

En la secuencia del tráiler se aprecia a Los Cuatro Fantásticos conviviendo como una familia, y se observa que las personas que los rodean sienten devoción por ellos. El primer vistazo deja en claro que Sue Storm será la pareja de Reed Richards y su principal apoyo emocional.

Además, se muestra cómo Johnny Storm mantiene una actitud impulsiva, lo que podría poner en riesgo la unión del equipo ante la amenaza del villano, interpretado por John Malkovich, en la primera familia del UCM.

