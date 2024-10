¿Qué se sabe de “Spider-Man 4”? Tom Holland revela más detalles de su próxima película

Tom Holland en su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el pasado martes 22 de octubre, confirmó que el rodaje de la cuarta entrega de Spider-Man inicia el próximo verano (junio y septiembre del 2025).

"Todo está listo para comenzar. Estamos casi ahí", comentó el actor británico después de haber protagonizado tres entregas anteriores y siendo el primero en llevar 4 cintas vestido como el "vecino arácnido", siendo la última más especial por la aparición de sus dos antecesores: Andrew Garfield y Tobey Maguire.

El actor británico en un podcast confesó que había leído uno de los primeros borradores del guion junto a su pareja y co-protagonista en las películas anteriores, Zendaya.

“Nos sentamos a leerlo juntos y en momentos estábamos saltando por la sala de estar, porque es una película realmente digna del respeto de los fanáticos”, aunque dijo que la ser un primer borrador, "necesitaba pulirse".

El director podría ser Destin Daniel Cretton, que trabajó previamente en Shang-Chi, aun se encuentra en conversaciones preliminares según afirman los reportes, por lo que sería un cambio drástico porque el director de las tres cintas anteriores fue Jon Watts.

Los guionistas son Chris McKenna y Erik Sommers, la producción estará a cargo de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, con la ex directiva de Sony, Amy Pascal.

“La idea es increíble. Es un poco distinta a todo lo que hemos hecho antes, pero creo que los fans van a responder muy bien a ella”, comentó en Good Morning America, cuando fue cuestionado sobre el enfoque que podría tener Spider-Man 4.

