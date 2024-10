Tom Holland se une al elenco de Christopher Nolan para una nueva película

El actor Tom Holland se une al elenco del nuevo largometraje dirigido y escrito por Christopher Nolan, un proyecto del que se conoce muy poco y que se estrenará en el verano del 2026, según recoge Hollywood Reporter.

Es la primera vez que el actor y Nolan trabajan juntos. Holland se une a Matt Damon, la otra estrella confirmada para la película que distribuirá Universal Pictures.

La trama de la nueva película del director de Oppenheimer y Memento es todavía desconocida. Nolan produce el proyecto junto con su esposa Emma Thomas a través de su productora Syncopy.

Además de este proyecto, Holland también tiene previsto estrenar Spider Man 4 en el 2026.

Lo poco que se sabe y se ha rumorado de la próxima cinta es que se ambientaría en una época diferente a la actual, según algunas fuentes indican que podría tratarse de los años 20.

Uno de los rumores que ha tomado fuerza es que se trataría de una película de terror, específicamente de vampiros; queda aún mucho por confirmarse acerca de la nueva entrega que podría ser candidata a diversos premios en futuras premiaciones.

