Video muestra cuando el instructor de vuelo de Tom Cruise se accidenta y muere en un show de acrobacias

El piloto acrobático Charles Thomas "Chuck" Coleman, reconocido por ser el instructor de vuelo del actor Tom Cruise en la película Top Gun: Maverick, murió el domingo 20 de octubre en un accidente aéreo.

El hecho se registró en la Exposición Aérea y Espacial de Las Cruces, en Nuevo México, Estados Unidos. El aeropuerto pasó a estar cerrado temporalmente mientras se realizaba el rescate y el análisis de lo sucedido.

Coleman estaba en una avioneta Extra EA-300, perdió el control y se estrelló a medio kilómetro al oeste del aeropuerto de Las Cruces; allí mismo fue declarado muerto.

Se ha comenzado una investigación para saber cuáles fueron las causas del accidente. Participan autoridades locales y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Algunos testigos apuntan a que las maniobras de Coleman fallaron en los giros.

Nacido en Ludington, Michigan, se graduó de ingeniero en Aeroespacial y Mecánica en la Universidad de Michigan en 1985; a lo que lo llevaría a convertirse en uno de los más respetados como piloto.

Durante su vida, Coleman llegó a tener más de 10.800 horas de vuelo; no se dedicó solamente a hacer acrobacias, también como piloto de pruebas y de instrucción.

Participó en el proyecto del SpaceShipOne, la primera nave espacial de una organización no gubernamental en llegar al espacio, sin embargo, sus conocimientos llegaron al cine con la película: Top Gun: Maverick.

Los actores como Tom Cruise, Miles Teller y Glen Powell, recibieron un entrenamiento que incluía vuelos con aceleraciones de hasta 8G; Cruise pasó mayor tiempo con él porque había insistido en que se volaran aviones reales y no solo en efectos especiales.

