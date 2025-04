“Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”: ¿cuándo se estrena la esperada conclusión de la trilogía animada?

Convertido en un fugitivo del Spider-Verso al tratar de escapar de los demás arácnidos del multiverso, Miles Morales se adentrará en una nueva aventura en la tercera entrega del mundo de Spider-Man en su versión animada. Esta vez, bajo el nombre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (Spider-Man: Más allá del Spider-Verso), Sony Pictures Animation llevará el gran final de este intrépido superhéroe a las salas de cine en el 2027.

El anuncio de esta entrega se dio durante la CinemaCon, celebrada en Las Vegas el pasado 31 de marzo, donde los creadores de esta trilogía fijaron el 4 de junio del 2027 como fecha de estreno de esta nueva película, que promete darle un final único a este universo.

Su anuncio se dio acompañado por el primer vistazo de esta historia, que inició en el 2018 con Spider-Man: Into the Spider-Verse. Phil Lord, productor, dijo que esta “será un final masivo para la trilogía”.

Según detalla el medio Variety, el equipo creativo conformado por Bob Persichetti, Justin K. Thompson y Lord decidió tomarse un tiempo para producir una película de calidad.

Se sabe que, para esta cinta, tanto Lord como Chris Miller volvieron a unirse para coescribir el guion de esta nueva entrega.

El cierre de la trilogía

La entrega Spider-Man: Más allá del Spider-Verso llegará nueve años después del estreno de la primera película de la trilogía, que inició con Spider-Man: Into the Spider-Verse (titulada en español Un nuevo universo) en el 2018, y continuó en el 2023 con Spider-Man: Across the Spider-Verse (Cruzando el multiverso), la cual llevó a Miles Morales a una gran aventura.

La trama de esta nueva cinta no ha sido revelada en su totalidad, ya que los creadores quieren mantener la expectativa de este épico final que llevará al clímax máximo a Miles Morales.

Lo que se ha anticipado es que Morales enfrentará una crisis existencial, reforzando el tono maduro y profundo que caracteriza a la trilogía, según detalla el medio Variety.

En el video transmitido en la CinemaCon, los encargados de la película mostraron una pequeña fracción de la historia, donde se ve a Morales como un “fugitivo que huye de todas las demás arañas del multiverso…”, e insinuaron que “Gwen y sus otros amigos pueden o no ser suficientes para ayudarlo a salvar a la familia que ha sido la parte principal de todo el sistema”, detalla el medio.

En el video, Morales declara que está haciendo las cosas a su manera, luego de que todos lamentaran haberle dicho cómo debía ser su propia historia. Esa fue parte del adelanto que los responsables de la franquicia mostraron en Las Vegas.

