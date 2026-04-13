El diablo viste a la moda 2: Lucy Liu habla de su personaje “misterioso”

Lucy Liu habló de su experiencia en el rodaje de El diablo viste a la moda 2, en la que forma parte del elenco junto a Meryl Streep y Anne Hathaway.

En una entrevista con la revista People, la actriz estadounidense dio detalles del carácter del personaje que interpretará, el cual aún no ha sido revelado en avances ni en materiales promocionales de la producción.

“Creo que podría considerarse un ‘papel misterioso’. Creo que eso es lo especial. Creo que todo el mundo lo está esperando”, dijo.

La película continúa la historia de El diablo viste a la moda, estrenada hace 20 años. En ella se muestra a una joven graduada que buscaba abrirse camino en el periodismo y comenzó a trabajar como asistente de Miranda Priestly, editora en jefe de una revista de moda, donde enfrentó una serie de retos laborales y personales.

La nueva producción suma personajes, entre ellos el de Lucy Liu, quien comparte escenas con Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt, quienes retoman sus papeles originales.

“Trabajar con Annie y Meryl juntas en una escena fue simplemente increíble. Ser colocada en la secuela de otra persona, en lugar de la tuya propia en la que estás, fue igual de emocionante”, expresó Liu.

Agregó que la secuela será “altamente entretenida” para los fans, quienes ahora verán a Priestly enfrentar la evolución de las revistas tradicionales.

“Va a darte todo eso, todo el atractivo visual, y va a mostrar que estos personajes han crecido y cambiado. Creo que eso es lo que la gente quiere ver. Quieren saber qué es diferente 20 años después, porque no quieres que te sirvan lo mismo”, señaló.

El diablo viste a la moda 2 se estrenará el 30 de abril del 2026 en cines de América Latina y el 1 de mayo en Estados Unidos.