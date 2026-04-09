¿Cuándo se estrena en Guatemala “El diablo viste a la moda 2”?

Los cines guatemaltecos tienen disponible la preventa para el estreno de la secuela El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2). La película tendrá estreno mundial el jueves 30 de abril y, en Estados Unidos, el viernes 1 de mayo.

En Guatemala también están habilitados preestrenos el miércoles 29 de abril por la noche en las cadenas Cinemark, Albacinema, y Cinépolis.

En la película original, Andy Sachs (Anne Hathaway), una joven recién graduada en periodismo, consigue trabajo como asistente personal de la temida Miranda Priestly (Meryl Streep), directora de una prestigiosa revista de moda femenina en la Ciudad de Nueva York.

En su nuevo trabajo, Andy busca satisfacer todos los caprichos de su jefa y, si puede, ganarse su confianza. El diablo viste a la moda es considerada por algunos cinéfilos una cinta de culto, debido a la buena respuesta del público desde su estreno.

Además, la trama original explora los roles sociales de las mujeres, la explotación laboral y las dinámicas de poder en grandes publicaciones, elementos que la han convertido en una película recurrente entre sus fanáticos.

La nueva película, dirigida por David Frankel, retrata la lucha entre Miranda Priestly y Emily Charlton, su exasistente convertida ahora en ejecutiva rival. La cinta también está protagonizada por Emily Blunt y Stanley Tucci y aborda la crisis de los medios impresos, además de presentar una batalla de poder entre una antigua jefa y su exasistente.

La cinta está basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, inspirada en sus vivencias personales.

A finales de marzo, en México, se presentaron los primeros minutos de la cinta con la presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway, como parte de la promoción de la nueva propuesta.