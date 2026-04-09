Subastarán la guitarra de Elvis Presley de 1968: ¿cuál es el precio inicial?

La casa Sotheby’s anunció que la guitarra Hagstrom, color rojo cereza, que Elvis Presley tocó durante el concierto de 1968 —que marcó su regreso a los escenarios tras siete años dedicado al cine— protagonizará la subasta Rock & Pop, que se llevará a cabo del 13 al 20 de abril en la Ciudad de Nueva York.

También formará parte de la subasta una guitarra acústica firmada por Noel Gallagher, que el músico británico utilizó durante las sesiones de grabación de (What’s the Story) Morning Glory?, de su banda Oasis.

Según Sotheby’s, estas guitarras representan momentos cruciales de la música popular, unen generaciones y continentes, y celebran el poder perdurable del rock.

Elvis Presley tocó la Hagstrom Viking I, valorada entre 1 millón y 2 millones de dólares (aproximadamente entre Q7.8 millones y Q15.6 millones), durante el especial de televisión de 1968 Singer Presents… Elvis, conocido como el 68 Comeback Special, transmitido por NBC el 3 de diciembre de ese año.

Una fotografía de Presley con esta misma guitarra aparece también en la portada de su álbum de 1969 From Elvis in Memphis.

La casa de subastas destacó en un comunicado que ese concierto marcó un hito decisivo en la carrera del “Rey del Rock” y que sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la historia de la música popular.

La guitarra subastada fue exhibida anteriormente en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en Cleveland, y su legado sigue presente en representaciones contemporáneas, como la película Elvis (2022), donde Austin Butler toca una Hagstrom similar.

Imagen de algunos de los productos promocionales de Elvis Presley. J(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Por su parte, la guitarra acústica Epiphone EJ-200 de Gallagher, valorada entre 60 mil y 80 mil dólares (aproximadamente entre Q468 mil y Q624 mil), fue utilizada para componer canciones del álbum (What’s the Story) Morning Glory?, que incluye éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, los cuales catapultaron a la banda de Manchester al estrellato internacional.

Según la casa de subastas, las composiciones de Gallagher con este instrumento son a la vez “nostálgicas y vanguardistas” y reflejan “la influencia perdurable de la banda a través de las generaciones”.

“Esa influencia resulta especialmente relevante hoy en día, ya que la banda goza de un renovado protagonismo cultural”, afirma la casa, tras su popular gira de reunión del año pasado.

Fotografía cedida por la casa de subastas Sotheby’s que muestra la guitarra Hagstrom rojo cereza que Elvis Presley. El instrumento será subastado. (Foto Prensa Libre: EFE)

La subasta incluye también el manuscrito original de Gallagher para Don’t Look Back in Anger (estimado entre 30 mil y 40 mil dólares, es decir, entre Q234 mil y Q312 mil) y su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas (entre 60 mil y 80 mil dólares, aproximadamente entre Q468 mil y Q624 mil).

Otros artículos destacados abarcan instrumentos y objetos personales de figuras icónicas del rock, como la guitarra acústica de Bruce Springsteen, usada para escribir Born to Run (entre 200 mil y 250 mil dólares, es decir, entre Q1.56 millones y Q1.95 millones); el manuscrito de David Bowie para The Jean Genie (entre 125 mil y 150 mil dólares, aproximadamente entre Q975 mil y Q1.17 millones), y una guitarra de Eric Clapton (entre 175 mil y 200 mil dólares, es decir, entre Q1.36 millones y Q1.56 millones).

La carrera de Elvis Presley

Elvis Aaron Presley nació en Misisipi, el 8 de enero de 1935. A los 19 años, el 5 de julio de 1954 cuando era un conductor de camión cambió su rutinaria profesión y entró en el Sun Studio de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, para grabar su primera canción, That’s All Right. Nadie hubiera creído que sería él quien le daría un nuevo giro al rock and roll: era Elvis Presley, un hombre que sigue siendo leyenda.

Pasaron los días y la canción comenzó a escucharse repetidas veces en la radio WHBQ. Pocas semanas después, Presley se ganó el gusto del público, y así inició su ascenso a la fama.

Aunque pocos lo saben, Presley ya se había acercado en agosto de 1953 a los estudios para grabar un acetato como músico amateur sin el ánimo de convertirse en estrella. En esa ocasión grabó My Happiness y That’s When Your Heartaches Begin. Los temas fueron un regalo que el músico le hizo a su madre, aunque muchos piensan que fue su manera de abrirse la puerta con el jefe del estudio, Sam Phillips.

“Toco todo tipo de música”, fue lo que respondió Presley al ser cuestionado por la recepcionista sobre el ritmo que interpretaba.

En enero, de 1954, y ya con los ojos puestos en ser profesional, el músico grabó I’ll Never Stand In Your Way y It Wouldn’t Be the Same Without You. Los temas no tuvieron el éxito esperado. Sin embargo, el resto de la historia es conocido por todos.

Grabó 20 discos, dos de ellos publicados después de su muerte. Falleció en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977.