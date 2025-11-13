“El diablo viste a la moda 2”: Fecha de estreno, reparto, trama y adelanto con Meryl Streep y Anne Hathaway

La supervivencia de la revista Runway volverá a reunir a Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway), luego de dos décadas del final que dejó abierta la historia de El diablo viste a la moda. La película, estrenada en el 2006, se convirtió en un fenómeno cultural.

Dos décadas después, su secuela llega de la mano de sus protagonistas originales, pero con una historia renovada. Con el regreso de Streep y Hathaway, también volverán personajes como Emily Charlton (Emily Blunt) y Nigel (Stanley Tucci), quienes se enfrentarán a los cambios en la industria de la moda y la decadencia del consumo de revistas.

Con un clip de 54 segundos, la productora de El diablo viste a la moda 2 dejó ver un adelanto de la película, regalándole al público el tan esperado reencuentro de las protagonistas, quienes en la primera entrega se separaron por su tensa relación.

La tensión reflejada en el primer vistazo recrea las emociones de la relación entre las actrices y sus personajes en la cinta original. El adelanto muestra a la icónica Miranda Priestly caminando por la oficina de la revista, mientras se observan flashes de un evento con alfombra azul, que medios internacionales señalan como una posible simulación de la Met Gala.

La cámara sigue los tacones rojos de la actriz hasta llegar al ascensor, que es detenido por Andy Sachs. Priestly le dice: “Tardaste lo suficiente”, con el tono frío y distante que caracteriza a su personaje, mientras Andy sonríe y se coloca sus lentes de sol al ritmo de Vogue, de Madonna.

El adelanto ha captado rápidamente la atención de los amantes del cine, quienes esperan el retorno de esta película, que marcó la carrera de sus protagonistas. Según detalla Infobae, la secuela llegará al cine el 1 de mayo del 2026 en Estados Unidos y el 30 de abril en América Latina.

Trama de El diablo viste a la moda 2

En esta ocasión, la secuela seguirá nuevamente a Miranda Priestly, editora jefe de Runway, quien deberá hacer equipo con su antigua asistente, Andy Sachs, para salvar la revista de los cambios que atraviesan el periodismo impreso y la industria de la moda.

Priestly se enfrentará a otra de las figuras icónicas: Emily Charlton (Emily Blunt), quien pasó de ser su asistente a convertirse en una ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo. La editora deberá convencerla de que le otorgue un contrato publicitario que ayude a salvar la revista, según detalla Variety.

Reparto de El diablo viste a la moda 2

El tráiler presenta al elenco de lujo bajo la mención de las ganadoras del Óscar Meryl Streep y Anne Hathaway, así como de los nominados por la Academia Emily Blunt y Stanley Tucci.

Con nuevos personajes, actores como Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet y B. J. Novak se incorporarán a la trama. Una de las sorpresas de esta entrega es la integración de la cantante Lady Gaga, según detalla el portal GQ México.

Otro de los personajes será interpretado por Kenneth Branagh, quien encarnará al esposo de Miranda, mientras que Patrick Brammall dará vida a la nueva pareja de Andy.