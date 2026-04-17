Edición exclusiva para la profesionalización del turismo y la gastronomía

Este evento contó con la participación de destacados referentes internacionales del sector turístico y gastronómico, reuniendo a más de 70 empresas proveedoras de servicios, gerentes, líderes y actores clave de la industria, así como a más de 1,000 profesionales del sector provenientes de distintas regiones del país, que durante dos días garantizaron oportunidades de negocios de alto valor.

Expo HORECA Guatemala 2026 forma parte de una plataforma regional que ya ha tenido éxito en países como Panamá y Honduras, y que ahora aterriza en el país con una propuesta renovada y adaptada al contexto local, reforzando el papel de Guatemala como mercado estratégico para el turismo y la gastronomía nacional y centroamericana.

“Este evento se divide en dos, es una expo de todo lo que son proveedores de la categoría de hoteles, restaurantes y cafés; y luego está la parte académica que trae a Guatemala todas las tendencias internacionales y hacia donde va el negocio, orientado más a la gestión de talento, tecnología, nuevos formatos y cómo atender mejor y cómo retener al cliente, con especialistas que vienen de España, Colombia, México y de la región”, comentó Daniel Panedas, director de 7 Cero Agency y co-organizador del evento con Brontë Conection.

La llegada de Expo HORECA a Guatemala responde al crecimiento sostenido del turismo y a la necesidad de profesionalizar e innovar en la industria. Según datos publicados por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el país registró en febrero de este año un crecimiento de visitantes internacionales del 7 %, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“El mercado guatemalteco es amplio y competitivo, y Expo HORECA viene a potenciarlo con una plataforma que reúne contenido, capacitación y una zona de innovación robusta, ofreciendo una propuesta única desde su primera edición”, expresó Ligia Illescas, directora de Brontë Connection.

Entre los principales expositores destaca Eva Ballarín, reconocida experta española en turismo, quien ha liderado procesos de transformación e innovación en mercados europeos y latinoamericanos. Además, que participará como speaker central, su involucramiento previo ha sido clave en la curaduría de contenidos del evento, asegurando una agenda alineada a las necesidades actuales del sector en Guatemala.

A ella se suma Gilberto Salcedo, referente en el desarrollo turístico regional, quien ha contribuido al fortalecimiento del sector en países como Honduras y Panamá, posicionándose como un impulsor de estrategias orientadas a la competitividad y sostenibilidad de la industria. Ambos especialistas forman parte de un programa académico de alto nivel que integrará más de ocho conferencistas internacionales y regionales, así como talleres enfocados en turismo 360 y Horeca Skills.

“Expo HORECA representa una oportunidad estratégica para seguir elevando el nivel del mercado en Guatemala, y por eso en 7te Zero decidimos aliarnos con Brontë Connection para crear un espacio donde los negocios se conectan de manera profesional”, destacó Carol Marquez gerente general de Siete Zero.

Con esta primera edición, Expo HORECA Guatemala se posiciona como un espacio indispensable para un mercado que exige entornos especializados, profesionales y orientados al crecimiento, marcando un punto de inflexión para el turismo y la gastronomía en el país.