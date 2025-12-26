J Balvin y Bizarrap lanzan su nueva BZRP Music Sessions, tres años después de la polémica con Residente

“Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó”, dice el coro de la BZRP Music Sessions #62/66, que reúne al cantante J Balvin y al productor argentino Bizarrap en una canción que busca conquistar el verano al estilo del vallenato.

La inesperada sesión llega tres años después de la BZRP Music Sessions #49/66, en la cual Residente utilizó parte de su canción para lanzar críticas directas contra J Balvin. En aquella grabación se escucha decir a Bizarrap: “Si le tiras a Balvin, puede que me guste”, lo que llevó al colombiano a alejarse del foco del productor.

Esto generó controversia cuando, en Navidad, Bizarrap anunció la colaboración con el artista colombiano, ahora promocionada como “Vallenatito para el verano”.

Aunque se especulaba que el tema, de 3.16 minutos de duración, sería una respuesta a Residente, el reguetonero lo usó para cantar sobre un amor perdido que reaparece con el recuerdo de una fotografía.

Al ritmo de los beats característicos de Bizarrap y con un fondo influenciado por el vallenato, J Balvin interpreta versos dedicados a un viejo amor que aún permanece en la memoria.

“Cuando pensé que por fin ya te olvidé, me apareció tu foto, se me aguaron los ojos, me cambió la mirada. Y, al fin de cuentas, puede ser la razón por la que sigo solo. Porque, después de todo, no te he olvidado nada”, dice el inicio de la sesión.

Con este lanzamiento, Bizarrap cierra un año de éxitos, pues una de sus sesiones más destacadas de 2025 fue junto a Daddy Yankee.

En sus historias de Instagram, el productor promociona la nueva canción con la leyenda “Vallenatito para el verano”, aludiendo a que podría convertirse en el tema del verano del 2026.

La página de Billboard destaca que esta colaboración “muestra el lado romántico de Balvin sobre una producción con tintes de vallenato y un toque de EDM, cortesía de Bizarrap”.

Billboard resalta que, con esta canción, J Balvin parece haber pasado página, “utilizando la plataforma para reflexionar sobre su resiliencia y crecimiento personal”.