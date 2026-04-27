Trabajador muere tras el colapso de una estructura en el escenario de un concierto de Shakira en Brasil

Mientras trabajaba en el montaje del escenario para el concierto que ofrecerá Shakira, un trabajador falleció el fin de semana en un accidente laboral, en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

“Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido esta tarde del domingo 26 de abril cobró trágicamente la vida de un trabajador que se encontraba ensamblando las estructuras para el espectáculo”, confirmaron los organizadores del festival Todo Mundo no Río, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Según la Policía Militar de Río, el joven, de 28 años, era técnico de seguridad de la empresa encargada del montaje. Murió por el impacto de una estructura que se desplomó y cayó sobre él.

“Sufrió graves lesiones por aplastamiento en sus extremidades inferiores después de quedar atrapada en un sistema de elevación”, indica el reporte del Cuerpo de Bomberos, basado en los testimonios de otros empleados y citado por medios internacionales.

Cuando llegaron los cuerpos de socorro, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente por sus compañeros. Recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladada a un hospital, pero no resistió las heridas y murió.

La Policía Civil de la localidad abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

En el comunicado, la compañía organizadora también lamentó lo sucedido y expresó su apoyo y solidaridad a la empresa y a los familiares de la víctima.

“En estos momentos, ofrecemos nuestro más sentido pésame y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”, se lee en la publicación.

La Policía Civil de Río supervisa el lugar donde se instala el escenario del megaconcierto de Shakira, y donde murió el trabajador. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mientras tanto, la artista colombiana Shakira aún no ha emitido opinión acerca del incidente.

El montaje del escenario comenzó hace varios días en la playa de Copacabana, donde el próximo sábado 2 de mayo del 2026 se llevará a cabo el megaconcierto de Shakira como parte del Todo Mundo no Río 2026, un evento gratuito impulsado por la alcaldía de la localidad y que reunirá alrededor de dos millones de fanáticos.