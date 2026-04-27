Gilberto Santa Rosa sorprende en concierto de Ricardo Arjona en Puerto Rico

La sorpresa del tercer y último concierto del guatemalteco Ricardo Arjona en Puerto Rico fue la participación de Gilberto Santa Rosa como invitado especial.

Justo después del último verso de “La historia de un taxi”, la salsa se apoderó del escenario para dar paso al cantante puertorriqueño, quien, tras un efusivo abrazo con Arjona, comenzó su presentación, acompañado de coristas y bailarinas.

Los artistas compartieron el escenario durante la tercera presentación de Arjona en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de Lo que el seco no dijo tour, el pasado domingo 26 de abril del 2026, y cerraron así su paso por la isla.

“Estamos en tu casa”, dijo Arjona, para dar paso a “El caballero de la salsa”, como se le conoce a Santa Rosa, quien apareció al lado del taxi que formaba parte de la escenografía en ese momento, para interpretar otro de sus temas icónicos: “Que alguien me diga”.

Arjona compartió en sus historias de Instagram momentos especiales de su concierto y destacó la participación de Gilberto Santa Rosa, donde escribió: “Cosas que pasan. Solo en Puerto Rico. Santa Rosa en casa”.

Los conciertos de Ricardo Arjona en Puerto Rico quedaron marcados por sus invitados especiales, como el merenguero Elvis Crespo, quien también lo acompañó en el primer concierto, el pasado viernes 24 de abril.

Luego, en su segunda presentación, el sábado 25 de abril, fue la cantante boricua Chatelle quien apareció en el escenario para interpretar el tema “Fuiste tú”, que originalmente canta la artista guatemalteca Gaby Moreno.

Con Lo que el seco no dijo tour, Ricardo Arjona comenzó su recorrido en su natal Guatemala, en octubre del 2025, con presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico.

Este viernes 1 de mayo continuará su gira por Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México, donde concluirá en diciembre del 2026.