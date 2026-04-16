Jesse y Joy en Guatemala 2026: fecha, lugar y precios del concierto

Después de dos años de su último concierto en Guatemala, el famoso dúo mexicano Jesse y Joy se presentará de nuevo en el país como parte de su Despecho Tour 2026.

Los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta interpretarán sus éxitos de amor y desamor, el próximo sábado 23 de mayo del 2026, a las 20 horas, en Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Las puertas se abrirán a las 18 horas.

“En este concierto podrás disfrutar de sus más grandes éxitos como “¡Corre!”, “Dueles” y “Espacio sideral”, interpretados con la sensibilidad y energía que caracteriza a estos talentosos artistas. Entre luces, música y una atmósfera especial, será una velada perfecta para cantar, recordar y compartir emociones”, detalla el portal que ofrece las entradas.

Habrá tres localidades disponibles: mesas Oro, mesas Platinum y mesas Black, con precios que van de Q690 a Q1,140. Las entradas pueden adquirirse en Eventos Primera Fila.

Fecha:

Sábado 23 de mayo

Hora:

20 horas

Lugar:

Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11 de la Ciudad de Guatemala

Entrada:

Mesas Oro Q690

Mesas Platinum Q815

Mesas Black Q1,140

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí