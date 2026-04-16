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Jesse y Joy en Guatemala 2026: fecha, lugar y precios del concierto
El dúo mexicano Jesse y Joy ofrecerá un concierto en Guatemala como parte de su Despecho Tour 2026.
El dúo musical, Jesse Huerta y Joy Huerta, se presentarán en Guatemala el 23 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mario Guzmán)
Después de dos años de su último concierto en Guatemala, el famoso dúo mexicano Jesse y Joy se presentará de nuevo en el país como parte de su Despecho Tour 2026.
Los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta interpretarán sus éxitos de amor y desamor, el próximo sábado 23 de mayo del 2026, a las 20 horas, en Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Las puertas se abrirán a las 18 horas.
“En este concierto podrás disfrutar de sus más grandes éxitos como “¡Corre!”, “Dueles” y “Espacio sideral”, interpretados con la sensibilidad y energía que caracteriza a estos talentosos artistas. Entre luces, música y una atmósfera especial, será una velada perfecta para cantar, recordar y compartir emociones”, detalla el portal que ofrece las entradas.
Habrá tres localidades disponibles: mesas Oro, mesas Platinum y mesas Black, con precios que van de Q690 a Q1,140. Las entradas pueden adquirirse en Eventos Primera Fila.
Fecha:
Sábado 23 de mayo
Hora:
20 horas
Lugar:
Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11 de la Ciudad de Guatemala
Entrada:
- Mesas Oro Q690
- Mesas Platinum Q815
- Mesas Black Q1,140
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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
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