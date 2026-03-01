Edén Muñoz confirma concierto en Guatemala: fecha, lugar y detalles del show

“La voz que ha marcado a toda una generación del regional mexicano llega este 30 de mayo a Forum Majadas”, publicó Asa Promotion este sábado para anunciar el concierto de Edén Muñoz en Guatemala.

Rodolfo Edén Muñoz Cantú nació en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, el 25 de septiembre de 1990.

Autor, productor e intérprete, comenzó su carrera a muy corta edad, en el 2004. Ha sido reconocido en dos ocasiones como compositor del año por Sesac Latina; además, ha recibido en siete ocasiones el “Sebastiana”, presea que otorga la Sacm (Sociedad de Autores y Compositores de México) a los autores de las canciones más destacadas del año, según la página web del cantante.

Muñoz ha recibido varias nominaciones a los Premios Grammy y a los Latin Grammy como compositor y productor. También es miembro activo de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, que lo ha reconocido como uno de los talentos más multifacéticos de los últimos tiempos.

Como intérprete, Edén Muñoz lanzó su carrera como solista en enero del 2022, con el tema de su autoría y producción “Chale”, el cual marcó a la industria musical, con más de 300 millones de vistas en YouTube en tiempo récord. La melodía también se colocó entre los videos más vistos en el mundo, indica su página web.

Fecha

sábado 30 de mayo de 2026

Hora

Pendiente de confirmar

Lugar

Forum Majadas, zona 11.

Precios y localidades

Pendiente

Venta de entradas

Próximamente a través de Ticketasa.gt

