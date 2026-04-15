Cineforo de Frida Kahlo en Cayalá: qué incluye la entrada y cómo asistir

Un espacio de proyección cinematográfica, reflexión y diálogo, acompañado de una copa de vino, es lo que ofrece el cineforo de este viernes 17 de abril en INART.

En torno a la vida de Frida Kahlo, la actividad comenzará a las 18.30 horas con la proyección de la película Frida, para luego compartir un espacio de conversación y reflexión.

“Una noche donde la pantalla se convierte en puente hacia la creatividad y la comunidad. Es una experiencia para disfrutar del arte, el cine y una buena conversación”, aseguran los organizadores.

El cineforo tendrá lugar en Lirios 2, oficina 4, torre C, Ciudad Cayalá, zona 16, de 18.30 a 21.30 horas. El costo de la entrada es de Q50 e incluye una copa de vino.

La actividad se celebra en el marco del Día Mundial del Arte, promovida por INART, una plataforma que lleva más de 15 años promoviendo talleres, charlas, exposiciones y otros eventos que impulsan el arte en el país.

Fecha:

Viernes 17 de abril

Hora:

De 18.30 a 21.30 horas

Lugar:

Lirios 2, oficina 4, torre C, Ciudad Cayalá, zona 16

Entrada:

Q50, incluye una copa de vino.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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