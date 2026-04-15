Cineforo de Frida Kahlo en Cayalá: qué incluye la entrada y cómo asistir

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Cineforo de Frida Kahlo en Cayalá: qué incluye la entrada y cómo asistir

Un espacio de reflexión y diálogo sobre Frida Kahlo en este cineforo que se realizará el viernes 17 de abril del 2026.

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El sábado 17 de abril del 2026 INART proyectará una película de Frida Kahlo para reflexionar y conversar sobre ella.  (Foto Prensa Libre: Unsplash)

Un espacio de proyección cinematográfica, reflexión y diálogo, acompañado de una copa de vino, es lo que ofrece el cineforo de este viernes 17 de abril en INART.

En torno a la vida de Frida Kahlo, la actividad comenzará a las 18.30 horas con la proyección de la película Frida, para luego compartir un espacio de conversación y reflexión.

“Una noche donde la pantalla se convierte en puente hacia la creatividad y la comunidad. Es una experiencia para disfrutar del arte, el cine y una buena conversación”, aseguran los organizadores.

El cineforo tendrá lugar en Lirios 2, oficina 4, torre C, Ciudad Cayalá, zona 16, de 18.30 a 21.30 horas. El costo de la entrada es de Q50 e incluye una copa de vino.

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La actividad se celebra en el marco del Día Mundial del Arte, promovida por INART, una plataforma que lleva más de 15 años promoviendo talleres, charlas, exposiciones y otros eventos que impulsan el arte en el país.

Fecha:

Viernes 17 de abril

Hora:

De 18.30 a 21.30 horas

Lugar:

Lirios 2, oficina 4, torre C, Ciudad Cayalá, zona 16

Entrada:

Q50, incluye una copa de vino.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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