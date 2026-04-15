Dónde estudiar arte en Guatemala y cuáles son sus beneficios

Algunos piensan que el arte es solo una actividad de entretenimiento; sin embargo, es la manifestación tangible de la identidad, valores y creencias de una cultura. Además, practicar alguna disciplina permite la expresión interior, mejora la salud mental y aumenta el coeficiente intelectual.

“El arte es una manifestación humana que expresa o refleja la vida interior, dígase intelectual, psicológica, afectiva, a través de la técnica y la materia. Por eso hay tantas expresiones de arte, por ejemplo: la escultura, el teatro, la danza y la música, donde se usa la voz, las manos, el cuerpo y diversos instrumentos y materiales como medios de expresión”, explica Rodolfo Milian, licenciado en Arte.

Agrega que, a lo largo de la historia, el arte ha servido como medio de protesta y denuncia, así como para relatar, transmitir y comunicar hechos históricos, sociales, políticos, económicos, religiosos, culturales, folclóricos y de la vida cotidiana.

Carlos Mota, coordinador académico pedagógico del Conservatorio Nacional de Música, coincide en que el arte es una actividad liberadora que potencia el desarrollo de otras habilidades que el estudio sistemático no desarrolla y mejora el rendimiento incluso en áreas como lenguaje y matemática.

“El arte permite el desarrollo de un juicio crítico y de habilidades psicomotoras específicas, de acuerdo con la disciplina que se practique. El artista lo utiliza como una herramienta de expresión, pues comunicamos a través del movimiento, de los sonidos, de la música, de los colores y de las formas; y eso, obviamente, mueve sensibilidades, sentimientos y pasión en el público que lo aprecia”, agrega.

Creatividad, intelecto y tranquilidad

El 26 de noviembre de 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) proclamó el Día Mundial del Arte, en reconocimiento a la contribución del arte a la difusión del conocimiento y su importancia para fomentar la creatividad, la innovación y la diversidad cultural.

En Guatemala existen diversas instituciones públicas y privadas que promueven y acercan el aprendizaje de distintas disciplinas, tanto para niños como para jóvenes, adultos y adultos mayores, pues, según los expertos, lo que se necesita para involucrarse en la expresión artística es intención, motivación, voluntad y disciplina.

“Todos tenemos diferentes habilidades y capacidades, pero podemos desarrollar otras. Al entrar en una academia se pueden desarrollar diversas técnicas y tener una gama más amplia para definir el estilo propio y expresarse mejor”, asegura Milian.

Incluso para el adulto representa un espacio de recreación, relajación y abstracción frente a sus actividades y responsabilidades cotidianas. “El adulto trabaja de lunes a sábado, generalmente en una jornada extendida, además del estrés del tráfico. Entonces, participar en alguna actividad artística le da un aliciente para olvidarse un poco de todo eso”, agrega Mota.

Practicar arte a cualquier edad también permite el aprendizaje y desarrollo de habilidades técnicas, físicas, motoras, cognitivas, intelectuales y socioemocionales que favorecen la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las artes son adecuadas para ayudar a comprender y comunicar conceptos y emociones, ya que estimulan todos los sentidos e incluso la capacidad de empatía.

"La participación en actividades artísticas puede aumentar la autoestima, la autoaceptación y la confianza en uno mismo, lo que ayuda a proteger contra los trastornos mentales. Por ejemplo, los niños y adolescentes que participan en actividades artísticas tienen mejores niveles de bienestar, socialización y resiliencia", señala el informe de la OMS.

Este será el séptimo año en que se conmemora el Día Mundial del Arte, lo que invita a difundir información sobre el arte y a organizar actividades que destaquen la obra y la condición de los artistas.

Milian y Mota sugieren conmemorar la fecha acercándose a los artistas y sus obras, y buscar actividades en museos, teatros, proyecciones cinematográficas guatemaltecas, conciertos, galerías de arte y cualquier espacio que presente expresiones artísticas.

Escuelas de arte en Guatemala

En el territorio guatemalteco existen diversas escuelas de arte públicas y privadas donde es posible aprender o especializarse en alguna disciplina. Por medio de cursos libres o carreras técnicas, estos centros están abiertos a personas de todas las edades. Estas son algunas escuelas nacionales y municipales ubicadas en el departamento de Guatemala:

La Escuela Nacional de Artes Plásticas ofrece cursos de dibujo, pintura y escultura. (Foto Prensa Libre: Cortesía Escuela Nacional de Artes Plásticas)

Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla”

6.ª avenida 22-01, zona 1, interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Teléfono: 2253-4872

Las artes escénicas se encuentran en la Escuela Nacional de Arte Dramático. (Foto Prensa Libre: Cortesía Escuela Nacional de Arte Dramático)

Escuela Nacional de Arte Dramático “Carlos Figueroa Juárez”

24 calle 3-81, zona 1, interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Teléfonos: 2372-3932 y 2372-3933

Los amantes del ritmo y el movimiento se forman en la Escuela Nacional de Danza. (Foto Prensa Libre: Cortesía Escuela Nacional de Danza)

Escuela Nacional de Danza “Marcelle Bonge de Devaux”

5.ª calle 3-43, zona 1, Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2253-2568

En la Escuela Nacional de Canto aprenden distintos géneros musicales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Escuela Nacional de Canto “Gloria Marina”

10.ª avenida 5-21, zona 1

Teléfono: 3398-1461

El Conservatorio Nacional de Música ofrece clases para ejecutar distintos instrumentos musicales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Conservatorio Nacional de Música)

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”

3.ª avenida 4-61, zona 1

Teléfono: 2232-8726

La Escuela Elemental de Música se encuentra ubicada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Escuela Elemental de Música)

Escuela Elemental de Música “Elías García”

7.ª avenida 7-14, zona 1, San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Teléfono: 5344-2981

La Universidad de San Carlos de Guatemala ofrece la carrera de arte. (Foto Prensa Libre: Cortesía Escuela Superior de Arte de la USAC)

Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala

2.ª avenida 12-40, zona 1, Paraninfo Universitario

Teléfonos: 2251-1068 y 2250-0585

Arte dramático, visual y diseño de modas; son algunas carreras que ofrece la UP. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universidad Popular)

Universidad Popular de Guatemala

10.ª calle 10-32, zona 1

Teléfono: 2232-5181 y 2232-5590

La Municipalidad de Guatemala y de otros municipios mantienen activas sus escuelas de arte visual, musical y de danza. (Foto Prensa Libre: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Escuela Municipal de Arte