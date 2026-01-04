Arte en el aula: cuál es su impacto en la educación de Guatemala

El contacto con el arte ofrece múltiples beneficios desde la infancia. Escuchar una pieza musical instrumental u observar una obra llena de color puede estimular los sentidos desde el primer año de vida.

A lo largo del tiempo, el pénsum oficial educativo de Guatemala ha variado respecto a las materias artísticas obligatorias en preprimaria, primaria, básico y diversificado, lo que ha representado un reto para la comunidad escolar.

Actualmente, el Ministerio de Educación (Mineduc) establece que los alumnos de preprimaria deben cursar de forma obligatoria la materia de Expresión Artística, subdividida en Artes Visuales y Educación Musical. Esta área es también obligatoria en primaria y ciclo básico, e incluye Educación Musical, Artes Visuales, Teatro y Danza, según el Mineduc.

En el nivel diversificado, las materias artísticas dependen de la carrera que cursa el estudiante, aunque el área de Expresión Artística es obligatoria en quinto grado de Bachillerato.

Importancia del arte en el aula

Al contemplar una obra de arte (ya sea visual, teatral o musical), afloran la sensibilidad y la ternura, señala Claudia Chinchilla Vettorazzi, escritora y profesora de literatura y teatro. Por ello, destaca la importancia de la enseñanza y aprendizaje de las materias vinculadas con el arte.

Chinchilla añade que el arte tiene la capacidad de desarrollar valores y fomentar la empatía. A su criterio, cuando observamos a los niños pequeños, se evidencia cómo, sin conocimientos previos, sienten interés por utilizar instrumentos creativos, pues el ser humano es creativo por naturaleza.

Asimismo, las materias artísticas forman parte de un aprendizaje integral, tal como lo explica Martin Corleto, educador y director del Conservatorio Nacional de Música de Guatemala.

Corleto enfatiza que la formación integral es un concepto que se practica desde hace siglos. Explica que, ya en la Edad Media —cuando se sistematizó la educación—, se planteaba el desarrollo del individuo desde una perspectiva integral. Añade que, junto con el arte, es fundamental enseñar deporte, bajo la premisa de “mente sana, cuerpo sano”.

Beneficios de las materias artísticas

Corleto comenta que una de las claves del proceso educativo es la integralidad. Además, indica que la enseñanza de materias relacionadas con el arte permite desarrollar habilidades blandas como la interacción social, el trabajo colectivo, el manejo de jerarquías y el liderazgo.

Por su parte, el músico y docente Kevinne Urías destaca que el arte estimula el pensamiento crítico y fortalece el vínculo social, incluso en una época marcada por el auge de la inteligencia artificial (IA). “Con el auge de la IA, la importancia del arte se revitaliza”, refuerza Chinchilla.

Los docentes coinciden en que el arte cumple un papel crucial en el desarrollo cognitivo y psicomotor, y contribuye al funcionamiento óptimo de los hemisferios cerebrales. “La música desde temprana edad acelera y configura ciertas conexiones cerebrales y procesos neuronales únicos”, afirma Corleto.

Retos en la enseñanza de materias artísticas

Chinchilla, Corleto y Urías mencionan diversos retos asociados a la enseñanza del arte. “Educación artística abarca música, artes visuales, danza y teatro. Aunque el currículum contempla el desarrollo de cada una, si se considera la carga curricular, es imposible abarcar todo el contenido”, afirma Chinchilla.

Añade que algunos docentes no cuentan con la preparación pedagógica necesaria para impartir ciertas áreas. “No es lo mismo tener experiencia en teatro que ser actor”, ejemplifica.

Además, subsiste una percepción generalizada que considera estas asignaturas como “materias de relleno”, lo que limita el interés por ellas.

Corleto señala que el sistema educativo actual ha dejado de priorizar el desarrollo integral de las personas, centrando su atención en la especialización profesional. A modo de ejemplo, subraya que expresiones artísticas como la música pueden generar transformaciones positivas en los individuos. “El poder transformador de la música es infinito”, afirma.

Según Urías, otro de los desafíos es la falta de recursos, lo que convierte a las carreras artísticas en un lujo. A esto se suma que algunos estudiantes no pueden costear instrumentos o el transporte para asistir a clases, entre otros gastos.

La enseñanza de las distintas expresiones artísticas desarrolla la sensibilidad, el pensamiento crítico y la empatía. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Recomendaciones

Los docentes entrevistados proponen diversas prácticas para convertir los retos en oportunidades. Entre sus sugerencias destacan: