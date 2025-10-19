Literatura de terror y suspenso: el arte de cautivar con historias tenebrosas

cultura

Literatura de terror y suspenso: el arte de cautivar con historias tenebrosas

Las adaptaciones teatrales permiten que las historias de terror y suspenso lleguen a escena y cautiven a nuevas audiencias.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

Literatura de terror

El terror se ha convertido en un motor para propuestas teatrales en Guatemlaa, al igual que el suspenso. (Foto Prensa Libre: La Maleta Producciones)

Monstruos, fantasmas, brujas, apariciones y una serie de fenómenos sobrenaturales o inquietantes emergen en la literatura de terror como una expresión artística que pone a prueba la tranquilidad del lector y, en muchos casos, ahonda en la condición humana.

El terror está presente en distintos formatos narrativos. En el caso del teatro, aunque los géneros básicos se clasifican en drama, comedia y tragedia, existen propuestas dramatúrgicas que incorporan el terror y el suspenso para llevar elementos sobrenaturales y fantásticos a escena, explica Emerson Leiva, director de teatro en Guatemala.

Leiva indica que, en la propuesta escénica guatemalteca, se han adaptado distintas historias de terror provenientes de la literatura universal, como los cuentos de Edgar Allan Poe y las leyendas guatemaltecas.

"Los relatos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, por ejemplo, han sido llevados al teatro desde 2017 por La Maleta Producciones en Guatemala", comenta Brenda Santizo, quien forma parte de dicha productora como directora y dramaturga. También existen propuestas alternativas como El Duende del Ático, a través del Recorrido de Leyendas, que se realiza desde hace diez años.

LECTURAS RELACIONADAS

“El Sombrerón es inspiración”: los secretos revelados sobre el National Costume de Ana Sofía Lendl, Miss Grand Guatemala

chevron-right
10 películas de terror en Netflix

10 películas de terror para ver en Netflix en octubre 2025

chevron-right

La Tatuana en la escena guatemalteca

La Tatuana forma parte de las leyendas guatemaltecas más reconocidas. Con base en este relato oral, Leiva dirige una obra homónima que presenta una historia completamente distinta. Esta puesta en escena representa un esfuerzo artístico por llevar la oralidad al teatro nacional.

Leiva remarca que su objetivo es aprovechar las leyendas locales para presentar una propuesta teatral durante esta temporada, en la cual las personas están inmersas en la temática del terror.

El artista añade que, aunque existen versiones de la Tatuana en otros países, su intención es presentar una narración distinta, con elementos de suspenso. En cuanto a la diferencia entre suspenso y terror, Leiva enfatiza que el primero puede generar reflexiones sobre el comportamiento humano, mientras que el segundo busca provocar adrenalina en el espectador.

El terror en el teatro

La literatura universal cuenta con múltiples cuentos y novelas de terror. Estas narrativas han sido adaptadas por productoras como La Maleta Producciones en Guatemala, indica Santizo.

Esta productora ha llevado a la dramaturgia textos de Poe como El cuervo, El gato negro, El retrato oval, Los asesinatos de la calle Morgue, entre otros. Según Santizo, la idea es fusionar expresiones artísticas como la danza contemporánea en una sola obra, para ofrecer un espectáculo inmersivo.

“Uno de los grandes retos al producir este tipo de obras es que los textos de Edgar Allan Poe no están adaptados para teatro. Los encontramos como cuentos o narraciones, y es complejo llevarlos a escena por la fantasía y el misterio que representan”, añade.

A pesar de ello, enfatiza que el horror es uno de los géneros literarios más populares, porque despierta emociones intensas y permite experimentar adrenalina al adentrarse en las historias.

Claudia Chinchilla Vettorazzi, escritora y profesora de literatura y teatro, señala que el terror capta la atención por las emociones que suscita, al tratarse de historias alejadas de nuestra cotidianidad. “Nos encanta el misterio, el miedo, las emociones fuertes”, comenta.

LECTURAS RELACIONADAS

anabell recorrido Experiencia Warren

Para los seguidores del terror: La experiencia Warren se presentará en Guatemala

chevron-right
Festival Cultural Avenida de los Árboles 20 de octubre

Festival Cultural Avenida de los Árboles 2025: ¿Por qué se celebra el 20 de octubre y qué actividades habrá?

chevron-right

Literatura de terror en Guatemala

Chinchilla afirma que en Guatemala hay poca producción de literatura de terror, aunque contamos con un imaginario, una cultura y una tradición oral ligadas al misterio, que se manifiestan en las leyendas populares.

Gracias al teatro, es posible que las nuevas generaciones conozcan estos relatos, como La Llorona, El Sombrerón y otros, que formaban parte de las historias contadas por nuestros abuelos y bisabuelos. Según Chinchilla, la obra La calle donde tú vives, de Héctor Gaitán, fue un punto de partida para que estos personajes llegaran a escena.

También se menciona a Miguel Ángel Asturias, entre los autores guatemaltecos que han preservado la tradición oral, con obras como Leyendas de Guatemala.

Chinchilla añade que estos personajes seguirán vigentes porque son parte de nuestra cultura y continúan reinventándose en el teatro y otras artes escénicas. “Hemos reinventado a todos estos personajes que son parte de nuestra oralidad; salieron de la tradición y se instalaron en el imaginario urbano”, menciona.

Asimismo, actividades como los recorridos de leyendas, montajes de necroteatro en los cementerios y otros eventos conforman este universo literario que atrapa a miles de personas mediante la literatura, el cine y el teatro.

Como guatemaltecos, es importante preservar los mitos y leyendas, pues forman parte de nuestro bagaje cultural. “Sigamos con estas propuestas escénicas para mantener viva la tradición”, concluye Chinchilla.

leyendas de Guatemala
Existen leyendas cortas de Guatemala que conjugan el terror con elementos tradicionales del país. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Propuestas escénicas para este mes

Si desea disfrutar del terror en el teatro, puede asistir a alguno de estos montajes escénicos durante octubre de 2025.

La Tatuana: La leyenda de una bruja

Fecha: 23, 24 y 30 de octubre de 2025
Hora: 19.30 horas

Lugar: 8ª avenida 0-49, zona 2 capitalina
Precio:

  • Pago en la taquilla: Q120 por persona
  • Tarifa única de parqueo: Q20
  • Más información al WhatsApp 3567-7143
la Tatuana
Afiche oficial de la obra "La Tatuana", una historia inspirada en una de las leyendas guatemaltecas más populares. (Foto Prensa Libre: cortesía Emerson Leiva)

Noche de Terror - Basada en cuentos de Edgar Allan Poe

Fecha: 31 de octubre de 2025

Lugar: Teatro Lux

Hora: 20:30 horas

Preventa:

  • Platea central: Q200
  • Platea lateral: Q175

Día del evento:

  • Platea central: Q225
  • Platea lateral: Q200
obra edgar allan poe - la maleta producciones
"Noche de Terror" se basa en la obra del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. (Foto Prensa Libre: La Maleta Producciones)

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en estos eventos.

LECTURAS RELACIONADAS

imagen de referencia para películas que pueden verse el viernes 13

Películas de terror para Halloween del 2025: ¿cuáles son y dónde verlas?

chevron-right
La Santa Muerte y personajes mitológicos de El Salvador homenajean a difuntos

Disfraces de Halloween: Cómo elaborar un atuendo inspirado en personajes de las leyendas de Guatemala

chevron-right

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Halloween Literatura Teatro en Guatemala Tendencias Tendencias entretenimiento Terror 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS