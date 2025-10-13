Festival Cultural Avenida de los Árboles 2025: ¿Por qué se celebra el 20 de octubre y qué actividades habrá?

La música, la poesía, la danza y otras expresiones artísticas se celebran en cada edición del Festival Cultural Avenida de los Árboles, un evento organizado por el colectivo Pie de Lana el 20 de octubre de cada año.

Pie de Lana anunció que el próximo 20 de octubre del 2025 se llevará a cabo la décimo quinta edición del Festival Cultural Avenida de los Árboles.

Este evento multitudinario se realiza desde el 2010 y se ha convertido en una vitrina de expresión no solo para las artes, sino también para bazares, ventas de comida y actividades infantiles.

Según el boletín oficial, esta edición estará dedicada a Alfonso Bauer Paiz, vecino destacado de la Avenida de los Árboles, ubicada en el Barrio San José. Además, el festival busca conmemorar los logros culturales de la Revolución de 1944.

Los organizadores informaron que habrá dos escenarios —norte y sur—, en los que se presentarán agrupaciones musicales de géneros diversos: trova, reggae, ska, indie, jazz, pop y rock alternativo, así como música andina y académica.

Fecha

20 de octubre de 2025

Hora

El evento se llevará a cabo de 10 a 18 horas

Lugar

15 avenida, entre 5ª y 7ª calle, zona 1, Barrio San José, ciudad de Guatemala

Precio

Entrada libre y gratuita

Afiche oficial del Festival Cultural Avenida de los Árboles 2025. (Foto Prensa Libre: Pie de Lana)

