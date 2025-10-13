10 películas de terror para ver en Netflix en octubre 2025

Llega octubre y con él, la oportunidad de disfrutar una maratón de películas de terror. Netflix ofrece en su programación una variedad de opciones para sumergirse en historias oscuras, apariciones inquietantes y espíritus que regresan del más allá.

No todo es ficción: esta selección también incluye relatos inspirados en hechos reales como Verónica o El juicio al diablo.

A continuación, le presentamos 10 títulos para los seguidores del género.

1. Trampa en alta mar

Tras un accidente marítimo, un grupo de amigos es rescatado por un barco pesquero. Sin embargo, quedan a merced de los espeluznantes caprichos de su capitán.

2. Halloween



Jamie Lee Curtis retoma su icónico papel de Laurie Strode, quien se enfrenta por última vez a Michael Myers, la figura enmascarada que la ha atormentado desde que escapó por poco de su matanza en la noche de Halloween, hace cuatro décadas.

3. "Verónica"



Inspirada en una historia real ocurrida en el barrio madrileño de Vallecas, en los años noventa. Tras realizar una sesión de ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacerle daño a toda su familia.

4. "La maldición de la Llorona"



Los Ángeles, años setenta. Una madre soltera con dificultades descubre cuán reales pueden ser algunas leyendas cuando un espíritu maligno intenta arrebatarle a sus hijos.

5. Su casa



Una pareja de refugiados de Sudán, país devastado por la guerra, intenta sobrevivir en un pequeño pueblo de Inglaterra, hasta que descubre que allí los aguarda un mal peligroso.

6. "¡Huye!"



La película ganadora de un Óscar relata la historia de Chris y su novia, Rose, quienes viajan al norte del estado para visitar a los padres de ella durante el fin de semana. Al principio, Chris interpreta la excesiva complacencia de la familia como intentos nerviosos por lidiar con la relación interracial de su hija, pero, a medida que avanza el fin de semana, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes lo conduce a una verdad que jamás imaginó.

7. "1922"



En el año 1922, un orgulloso granjero asesina a su esposa con la ayuda de su hijo adolescente. Lo que jamás habría imaginado es la forma en que intenta convencerse de que está siendo acechado por su mujer muerta.

8. "El teléfono del señor Harrigan"

El señor Harrigan ha muerto, y su joven amigo —quien trabajaba para él— guarda el teléfono móvil del fallecido en su bolsillo, justo antes del funeral. El muchacho deja un mensaje para su amigo muerto y se aterra al recibir una respuesta.

9. Documental: "Juicio al diablo"



Este documental investiga la supuesta posesión de David Glatzer, quien, a los once años, comenzó a experimentar episodios extraños en los que mostraba conductas violentas y parecía estar poseído por un ente maligno.

En ese momento intervinieron Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más mediáticos. Entonces comenzaron las grabaciones, los exorcismos y una serie de parafernalia que quedó documentada.

10. "Los ancianos"



La historia relata el viaje de una mujer a su pueblo natal junto con sus dos hijos. Las vacaciones tienen como propósito asistir a la boda de su hermana, pero la situación pronto adquiere un giro sombrío.

En las cercanías del lugar donde se hospedan se encuentra una institución que alberga a personas mayores, en apariencia inofensivas. No obstante, los protagonistas deberán protegerse de figuras malévolas y luchar por sobrevivir.