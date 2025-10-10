Para los seguidores del terror: La experiencia Warren se presentará en Guatemala

Ed y Lorraine Warren fundaron en 1952, en Nueva Inglaterra, la Sociedad de Investigación Psíquica, considerada el grupo de cazadores de fantasmas más antiguo que aún existe. Ese mismo año abrieron, en el sótano de su casa en Connecticut, Estados Unidos, el Museo del Ocultismo Warren. Allí se aprecian muchos de los artículos relacionados con prácticas diabólicas que fueron recolectando en sus investigaciones, como la muñeca Annabelle.

También inspiraron la saga El conjuro. En el mes de Halloween, Planet Terror ofrecerá una nueva experiencia para los amantes del terror, con un recorrido de aproximadamente 18 minutos, en el que niños a partir de 11 años, adolescentes y adultos pueden ser parte del programa que permite experimentar de cerca la historia de la pareja,comenta Enrique Rodríguez, productor del evento.

La Experiencia Warren es una puesta teatral inmersiva de terror, diseñada para que el público no solo observe, sino que forme parte del relato. Ambientada en el interior del Teatro Mágico Marcel, el recorrido lleva a los participantes por distintos espacios del teatro —escenario, bastidores y camerinos—, cada uno convertido en un acto donde se manifiestan entidades del universo de El conjuro. Guiados por Lorraine Warren, el público enfrenta situaciones de tensión, sugestión y sustos, creadas para vivir una experiencia que combina narrativa, actuación y ambientación.

Cerca de 15 personas integran la producción. Hasta ahora se han agotado algunos horarios, pero todavía hay cupos disponibles para las cuatro fechas, agrega Jenny Pellecer, del Teatro Mágico Marcel.

Fecha

Sábado 11, y 18; así como domingo 12 y 19 de octubre

Hora

Sábados 11 y 18 de 17 a 21 horas y domingos 12 y 19 de 16 a 19 horas

Lugar

Teatro Mágico Marcel, 8a. Avenida A, Barrio Moderno, 0-49, Zona 2

Precio

Q90 (más cargo de servicio de boletería)

Ventas de entradas

Presione aquí: https://www.viveloonline.com

