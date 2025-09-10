Arteterapia: qué es, cuáles son sus beneficios y cómo potencia el bienestar emocional

La música, la danza, la pintura, el dibujo y otras formas de expresión se han convertido en elementos esenciales de la arteterapia, una alternativa útil para quienes buscan sanarse desde lo simbólico y lo emocional.

“La arteterapia es una forma de psicoterapia que recurre a distintas expresiones artísticas: escritura, danza, música, pintura, modelado. Es fundamental para recuperar o mejorar el bienestar emocional, mental y social de las personas”, afirma la psicóloga Anayancy Castro.

Existen dos enfoques principales: uno que utiliza el arte para contener y aliviar síntomas, y otro que engloba terapias específicas, como el psicodrama, la musicoterapia, la danzaterapia y el dibujo proyectivo, explica Carola Estrada, psicóloga clínica especializada en esta disciplina.

Estrada añade que ambos enfoques pueden generar beneficios terapéuticos por sí solos o integrarse a un proceso convencional. Además, subraya que el arte tiene, por naturaleza, un efecto sanador, pero que su uso en terapia permite abordar diversos padecimientos de origen emocional:

“El arte en sí mismo es sanador, pero como herramienta terapéutica puede aplicarse a casi cualquier padecimiento emocional, ya sea temporal o relacionado con condiciones crónicas”, indica la profesional.

¿Qué es la arteterapia?

En esencia, la arteterapia se define como el uso de la expresión artística para explorar emociones, pensamientos y vivencias internas, según la psicóloga Daniella Feterman.

Feterman y la psicóloga Mónica Mayorga coinciden en que no se trata de lograr una obra perfecta, sino de permitir que la creatividad sea un puente para conectar con uno mismo. Entre las técnicas más utilizadas están el collage, la escritura y la pintura.

Beneficios de la arteterapia

Las especialistas consultadas destacan los siguientes beneficios:

Permite expresar las emociones difíciles de verbalizar.

Disminuye el estrés y la ansiedad.

Fortalece la regulación emocional.

Favorece el autoconocimiento y la introspección.

Promueve la atención plena (vivir en el presente).

Libera emociones reprimidas.

Mejora la autoestima.

Ayuda a descubrir recursos internos para afrontar desafíos.

¿La arteterapia potencia el bienestar emocional?

La psicóloga Castro explica que esta disciplina contribuye al bienestar interior mediante una gestión simbólica, segura y creativa de las emociones contenidas, especialmente en casos de trauma.

Sin embargo, la terapeuta advierte que el proceso debe ser guiado por un profesional en salud mental. Feterman añade que esta práctica fomenta la resiliencia, promueve la conexión con uno mismo y facilita la integración entre cuerpo, mente y emociones.

Por su parte, Mayorga destaca que el enfoque en el presente genera un efecto restaurador: “En ese espacio de concentración y libertad, la persona logra ordenar lo que siente, dar sentido a su experiencia y encontrar nuevas formas de cuidarse emocionalmente”, señala.

No obstante, Estrada advierte sobre el auge de propuestas que se presentan como terapias sin contar con respaldo profesional. Subraya la importancia de acudir con especialistas capacitados: “Casi cualquier cosa, sin el conocimiento adecuado, puede causar yatrogenia, es decir, dañar en lugar de sanar”, recalca.

Las especialistas señalan que la arteterapia puede aplicarse de forma individual o como complemento de otros procesos terapéuticos. Es especialmente útil en casos de ansiedad, depresión leve, traumas, crisis vitales, duelos o en menores con dificultades para expresarse verbalmente.