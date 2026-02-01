Qué dijo la OMS sobre el virus Nipah y su posible propagación

El contagio del virus nipah por dos trabajadores de salud en el distrito de North 24 Parganas, en Bengala Occidental, India, generó alertas sobre su posible propagación en varios países asiáticos.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluó como bajo el riesgo de expansión del virus en Asia.

Según el organismo internacional de salud, no son necesarias restricciones de viajes ni comercio, ya que el virus no representa un riesgo mayor.

Además, la OMS considera moderado el riesgo para la salud pública a nivel subnacional, mientras que lo califica como bajo a nivel nacional, regional y global, debido a que no se ha detectado propagación fuera del distrito afectado.

El comunicado de la OMS precisa que este es el brote número 13 de nipah documentado en territorio indio y el tercero que enfrenta específicamente Bengala Occidental. El virus, calificado como un patógeno zoonótico poco común, tiene una característica particularmente preocupante: entre el 40% y el 75% de las personas infectadas fallecen, y hasta ahora no existe vacuna ni tratamiento específico para combatirlo.

Casos confirmados

Las autoridades sanitarias indias notificaron a la OMS, el 26 de enero del 2026, dos casos confirmados de infección por el virus nipah en el distrito de North 24 Parganas. Ambos pacientes —una mujer y un hombre, enfermeros de entre 20 y 30 años— desarrollaron síntomas a finales de diciembre del 2025 y fueron hospitalizados a inicios de enero.

El reporte más reciente indica que uno de los trabajadores de salud ha experimentado mejoría en su condición, mientras que el otro se mantiene en estado crítico.

Tras la detección, las autoridades identificaron y analizaron a más de 190 contactos, incluidos trabajadores de la salud y miembros de la comunidad, cuyos resultados fueron negativos. El 27 de enero, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades confirmó que no se han presentado casos adicionales en Bengala Occidental.

¿Qué es el virus nipah?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus nipah es un patógeno zoonótico que se transmite principalmente de animales a personas, y en ocasiones también de persona a persona o mediante alimentos contaminados. En las personas infectadas, presenta manifestaciones clínicas diversas, que van desde la infección asintomática hasta la infección respiratoria aguda y la encefalitis letal.

El virus puede transmitirse por murciélagos frugívoros del género Pteropus, por alimentos contaminados o mediante contacto estrecho entre personas, especialmente en entornos sanitarios.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular y vómitos, que pueden evolucionar rápidamente hacia encefalitis grave y dificultades respiratorias. El período de incubación oscila entre 4 y 14 días, aunque se han documentado casos de hasta 45 días.

La mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis aguda se recupera por completo, pero aproximadamente el 20% queda con secuelas neurológicas residuales, como convulsiones o cambios de personalidad.

Recomendaciones de prevención

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que no recomienda restricciones de viajes ni comercio, pero instó a la población a tomar medidas preventivas:

Evitar el consumo de savia cruda de palma datilera

Lavar y pelar frutas antes de consumirlas

Reducir el contacto cercano con personas enfermas

Buscar atención médica temprana ante síntomas compatibles

Usar equipo de protección al manipular animales enfermos

Los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con infección presunta o confirmada deben aplicar precauciones estándar, de contacto y contra gotículas; en determinadas circunstancias, pueden ser necesarias también medidas contra la transmisión aérea.

No existe vacuna ni tratamiento específico contra el virus nipah, aunque la probabilidad de supervivencia aumenta si se detecta de forma temprana. Se recomienda un tratamiento de apoyo intensivo para complicaciones respiratorias y neurológicas graves.