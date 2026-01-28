Virus del Nipah: qué es, cómo se transmite, prevención y qué se sabe del tratamiento ante el brote letal que afecta a India

Los primeros casos de pacientes con síntomas del virus del Nipah han generado preocupación en la salud pública de India y otros lugares de Asia, debido a la rapidez con la que esta enfermedad infecciosa puede propagarse.

Páginas asiáticas, como Continental Hospitals, destacan que la preocupación por este virus se debe a su rápida propagación y a la falta de una vacuna que pueda prevenir la infección. Sus efectos pueden provocar complicaciones en distintos órganos del cuerpo, siendo potencialmente mortales.

Iris Cazali, jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, compartió que el Nipah es una enfermedad infecciosa grave. Aunque no es nueva, presenta brotes periódicos en algunas regiones de Asia. La doctora explica que se trata de un virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales a humanos.

La transmisión puede darse de forma directa o a través de alimentos contaminados, y también puede producirse de persona a persona. Nancy Sandoval, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, explica que este virus zoonótico es altamente letal y que su reservorio natural son los murciélagos frugívoros del género Pteropus.

El virus preocupa en el ámbito de salud pública porque puede causar encefalitis grave y enfermedad respiratoria aguda, con una letalidad estimada de entre 40% y 75%, según Sandoval.

La preocupación de las entidades sanitarias radica en que no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico aprobado, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a clasificarlo como patógeno prioritario con potencial epidémico, resalta la infectóloga. Por ello, países de Asia, como India, pueden verse afectados.

Aunque el principal portador del virus es el murciélago de fruta, las expertas destacan que también puede estar presente en otros animales, como cerdos, cabras, gatos, caballos u ovejas.

¿Cómo se transmite?

La forma de transmisión del virus puede darse de dos maneras, explica Nancy Sandoval:

De animal a humano, por contacto directo con murciélagos infectados o por el consumo de alimentos contaminados.

De persona a persona, a través del contacto estrecho con secreciones respiratorias o fluidos corporales, principalmente en entornos hospitalarios. Por ello, el uso adecuado del equipo de protección personal es esencial para prevenir contagios.

Cazali agrega que, en algunos países asiáticos, también puede haber contagio por el consumo de productos como el jugo de palma, que se recolecta directamente de los árboles.

Expertas aseguran que Guatemala no ha registrado riesgo por el virus del Nipah, ni en esta ni en anteriores etapas de brotes en Asia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Síntomas y gravedad

El periodo de incubación puede ir de 4 a 21 días. Según señalan Cazali y Sandoval, los síntomas pueden comenzar como los de una gripe común y evolucionar rápidamente hacia:

Encefalitis y alteraciones neurológicas

Compromiso respiratorio severo

Coma y muerte

La jefa de Infectología explica que las personas que sobreviven a este virus muchas veces presentan secuelas neurológicas, aunque la tasa de supervivencia es baja.

¿Hay tratamiento?

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus del Nipah. El manejo es sintomático y de soporte, dependiendo de la gravedad del paciente, y puede requerir cuidados intensivos, explica Sandoval.

¿Qué medidas de prevención existen?

La doctora Iris Cazali enumeró algunas medidas clave para prevenir el contagio en las regiones donde se ha registrado el virus:

Evitar el contacto con murciélagos y animales silvestres.

No consumir frutas que hayan sido mordidas por murciélagos.

Lavar bien las frutas y pelarlas antes de comerlas.

No consumir jugos de palma sin procesar.

Usar ropa de protección en zonas de riesgo.

Mantener la higiene de manos y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

“Estas recomendaciones son especialmente relevantes para turistas que viajan a regiones del sudeste asiático”, destacó.

¿Representa un riesgo para América Latina?

Sandoval aclara que no existe riesgo epidemiológico directo para América Latina ni para Guatemala en este momento. Sin embargo, este tipo de eventos recuerda la importancia de: