Así es como su dieta puede facilitar el riesgo de infecciones urinarias

Si alguna vez ha tenido una infección del tracto urinario, conoce el sufrimiento: la frecuencia, la urgencia y el dolor al orinar. Y si ha tenido recurrencias, probablemente haya intentado casi todo para prevenirlas.

Las infecciones urinarias son comunes y, según algunas estimaciones, representan hasta 10.5 millones de visitas al consultorio y tres millones de visitas a urgencias cada año en Estados Unidos. Suelen estar causadas por la bacteria E. coli, y estudios recientes sugieren que, en algunos casos, la bacteria puede provenir de carnes contaminadas.

Aunque las personas tienen E. coli normalmente en sus intestinos, algunas investigaciones sugieren que las cepas animales causantes de infecciones urinarias a veces pueden influir. Los científicos creen que se puede entrar en contacto con ciertos tipos de bacterias si se consume carne poco cocida o por contaminación cruzada, cuando las bacterias se propagan a través de las manos, utensilios u otros alimentos al manipular carne.

Según la Oficina de Salud de la Mujer, este riesgo lo afrontan principalmente las mujeres, que padecen infecciones urinarias hasta 30 veces más a menudo que los hombres.

Las infecciones urinarias no suelen ser peligrosas, aunque pueden ser dolorosas y debilitantes. Sin embargo, en casos raros, las bacterias pueden ascender a los riñones, causando infecciones renales, o llegar a la sangre, causando sepsis, que puede ser potencialmente mortal, explicó Craig Comiter, profesor de urología, obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

- - -

La carne contaminada puede causar infecciones urinarias

En un estudio del 2025, los investigadores descubrieron que casi una de cada cinco infecciones urinarias en un grupo de pacientes del sur de California probablemente se debieron a contaminación por E. coli en carnes y aves de corral, incluidos pavo, pollo y cerdo.

Un estudio anterior estimó que la E. coli transmitida por los alimentos puede ser responsable de hasta 640 mil infecciones urinarias cada año en los Estados Unidos, basándose en hallazgos de que el 8 por ciento de las infecciones extraintestinales por E. coli estaban relacionadas con animales, aunque no todas las infecciones eran infecciones urinarias.

Todavía no está claro si evitar la carne puede ayudar a prevenir las infecciones urinarias (se están haciendo estudios), aunque limitar la exposición a la E. coli de la carne poco cocida siempre es una buena idea.

- - -

Cómo tratar las infecciones urinarias

Si bien las infecciones urinarias no complicadas pueden desaparecer por sí solas, dijo Comiter, se recomienda el tratamiento con antibióticos para acelerar la recuperación y prevenir complicaciones.

Además, la fenazopiridina (AZO), un analgésico urinario de venta libre, puede ayudar a aliviar el dolor del tracto urinario, dijo Sara Cichowski, profesora de uroginecología en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón.

Si presenta fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos o dolor de espalda, o si sus síntomas empeoran mientras toma antibióticos para tratar una infección urinaria, busque atención médica ya que eso puede significar que la infección ha empeorado, dijo.

- - -

Cómo prevenir las infecciones urinarias

Existen maneras de prevenir las infecciones urinarias, especialmente en personas con infecciones recurrentes. Las mujeres son más propensas a sufrir infecciones urinarias, en parte porque tienen una uretra más corta que los hombres, lo que facilita que las bacterias lleguen a la vejiga, explicó Cichowski.

Además, dijo, a medida que las mujeres envejecen, pueden sufrir más infecciones urinarias ya que la pérdida de estrógeno después de la menopausia debilita la uretra y la vejiga, altera el pH vaginal y crea cambios en el microbioma vaginal.

(Cuando los hombres padecen infecciones urinarias, generalmente hay un factor predisponente, como el agrandamiento benigno de la próstata, que provoca retención de orina y mayor crecimiento bacteriano, un factor de riesgo de infecciones, según los expertos).

Lea también: Seis hábitos diarios para retrasar el envejecimiento, según un experto de Harvard

A continuación se presentan algunas sugerencias de expertos para ayudar a prevenir las infecciones urinarias, especialmente entre las mujeres:

Beba al menos 1.5 litros de agua al día para ayudar a eliminar las bacterias del sistema urinario. Sin embargo, la evidencia no es concluyente sobre si beber cierta cantidad de agua puede prevenir las infecciones urinarias.

Limpie de adelante hacia atrás para limitar la propagación de bacterias a la uretra.

Considere la metenamina para las infecciones urinarias recurrentes. Este medicamento recetado, sin antibióticos, actúa eliminando las bacterias que causan infecciones urinarias. Sin embargo, puede causar efectos secundarios, como malestar estomacal.

Para las infecciones urinarias recurrentes posmenopáusicas, considere el uso de estrógeno vaginal. Según ensayos clínicos, las guías de expertos respaldan el uso de estrógeno vaginal en forma de crema, comprimido o anillo como una forma eficaz de prevenir las infecciones urinarias recurrentes en mujeres posmenopáusicas.

La seguridad alimentaria también es importante y usted puede tomar estas medidas para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos e infecciones urinarias, dijo Ellen Shumaker, directora de extensión de Safe Plates, el programa de seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Lávese las manos con agua y jabón antes de preparar carnes crudas y después de manipularlas para evitar la contaminación cruzada en la cocina.

Separe las carnes crudas de los demás alimentos. Mantenga las carnes crudas separadas de los alimentos que no se cocinarán antes de consumir, como las ensaladas verdes, utilizando tablas de cortar y utensilios diferentes.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Use un termómetro para carnes. Cocine las carnes, incluyendo la de res, cerdo, aves y pescado, hasta que alcancen la temperatura interna mínima recomendada por el Departamento de Agricultura. Un bistec, por ejemplo, debe cocinarse hasta alcanzar los 145 grados Fahrenheit (63 grados centígrados), mientras que una pechuga de pollo debe alcanzar los 165 grados (74 grados centígrados).

Limpie y desinfecte su espacio de trabajo. Después de preparar carnes crudas, limpie la tabla de cortar, los utensilios, las encimeras y el fregadero con agua caliente y jabón. Expertos recomiendan limpiar con un desinfectante comercial o casero usando una cucharada de cloro por galón de agua.